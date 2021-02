Vy jste půl roku velel jednotce EU v Mali, v níž je 600 vojáků z 27 zemí Evropy. Proč jsou v Mali vojáci z Česka a dalších zemí Unie?

Mise Evropské unie je tu na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN z roku 2012, kdy vláda v Mali požádalao pomoc při zvládnutí tehdejší bezpečnostní krize. Výcvikové unijní misi EUTM v Mali jsem měl půl roku do 12. ledna 2021 čest velet.

Co je dnes největší bezpečnostní problém Mali?

Mali má hned několik problémů. Je to separatismus na severu země, ale hlavním problémem jsou dvě místní odnože teroristických organizací – Islámského státu a Al-Kajdy. Ty stojí nejen proti malijské vládě, ale bojují také mezi sebou.

Mise EU, které jste velel, nemá na rozdíl od francouzských jednotek v Mali bojové nasazení, ale je výcviková.

Ano, snažíme se vycvičit malijské ozbrojené síly, aby mohly převzít kontrolu nad svojí zemí. Není to určitě podřadná činnost. Nejsme možná tolik vidět, ale i podle francouzských generálů v Mali je právě úspěch výcvikové mise EU, byť je nebojová, naprosto zásadní. Je to ale běh na dlouhou trať.

Během vašeho velení v Mali proběhl vojenský převrat. Jak vyhrocené to bylo?

Převrat, který jsme v Bamaku 18. srpna zažili, byl převrat se vším všudy. Kromě sporadických výstřelů se ale kolem vojáků mise nic většího nedělo. Museli jsme však pozastavit aktivity ve prospěch malijských ozbrojených sil. Výcvik byl obnoven až poté, co byl 25. září zvolen prezidentem Bah Ndaw, vytvořena vláda a slíbeno, že do osmnácti měsíců budou svobodné volby. Pak dala EU souhlas k pokračování mise.

A co covidová pandemie?

První vlna zasáhla misi EUTM už na jaře. Zavedli jsme vše, co znáte z Česka – sociální distanc, nošení roušek a masek, měření teploty. Jen k tomu přidejte ještě letní podnebí v Mali, kdy teploty padesát stupňů ve stínu nebyly výjimkou. Možná to ale přispělo k tomu, že vir se tolik nešířil. Po první vlně jsme byli čtyři a půl měsíce bez covidu a mise začala normálně fungovat. Při druhé vlně jsme nasadili antigenní testy. Ty se plně osvědčily a celou dobu jsme měli situaci v kombinaci s karanténou a izolací pod kontrolou.

Podnebí je v Mali asi tvrdé?

V květnu, kdy jsem do Mali přijel, to na slunci stoupalo skutečně k padesátce, čtyřicítky jsou normální. A v tom máte na sobě kompletní výstroj, včetně neprůstřelné vesty, a provádíte výcvik.

Co byl pro vás jako Čecha v Mali největší šok?

Určitě životní podmínky a stav infrastruktury. Běžně vidíte na ulici hlavního města Bamaka, jak si lidé na ulici na ohni vaří či suší prádlo.

Takže pro lidi v Mali se pak Evropa jeví jako nedostižný ráj a vydávají se sem za každou cenu?

To si nemyslím. V Mali vidíte sice nuzné podmínky, ale nevidíte naštvané a nespokojené lidi. Proto si nemyslím, že všichni z Mali chtějí do Evropy. Oni jsou spokojení a hrdí na svoji vlast.

To vlastně dává smysl i misi EU, které jste velel, protože stačí trochu zlepšit situaciv Mali a téměř nikdo nebude z toto zemí chtít odcházet do Evropy?

Samozřejmě. Naše pomoc a přítomnost je pro stabilizaci a zlepšení ekonomické situaci v Mali klíčová. Pomáháme tím i naší bezpečnosti a naše evropská mise mi dává smysl. Když se to ale nepovede, mohou zvítězit snahy nastolit agresivní islám, po kterém velká část obyvatel Mali podle mě přitom nijak zvlášť netouží.

Co vás zajímá na Evropské unii?

