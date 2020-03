Počet potvrzených případů onemocnění po nákaze koronavirem vzrostl o víkendu na 1689. V sobotu činil 1128, takže jde bohužel o dosud největší skok od vypuknutí nákazy. Výskyt nemoci potvrdilo přibližně 16 italských regionů. Zatím poslední je Furlánsko-Julské Benátsko na severovýchodě země, kde lékaři potvrdili šest pacientů nakažených koronavirem.

Nejhůř jsou na tom tři regiony

Tento počet odpovídá i obecnému trendu, protože většina regionů, v nichž se infekce vyskytla, hlásí méně než 50 potvrzených případů. Pouze v Lombardii, v Benátsku a v severoitalském redgionu Emilia-Romagna je jich více. Většina dosavadních obětí pochází z Lombardie, kde se nákaza začala šířit před 10 dny.

Hlavním městem Lombardie je Milán, v regionu se ale nacházejí také turisty vyhledávaná střediska, jako jsou města Bergamo, přezdívané také jako skrytá perla Lombardie, nebo Como, ležící severně od Milána v podhůří Alp.

K dalším úmrtím došlo v regionech Benátsko a Emilia-Romagna. Všichni zemřelí byli podle italského tisku ve starším věku a mnozí z nich trpěli některými chronickými zdravotními problémy. Celkový součet nakažených však zahrnuje také přibližně 60 případů, kdy se pacienti z nákazy virem zotavili.

Podle italských regionálních novin The local It je také třeba si uvědomit, že nákaza nezasáhla celou zemi.

Život v karanténě

Nejvážnější situace je nadále v Lombardii, kde bylo několik měst z bezpečnostních důvodů uzavřeno do karantény. Podle The local It jde v současnosti o 11 měst, z nichž deset se nachází v Lombardii na relativně malém prostoru jihovýchodně od Milána, jedno pak leží v severovýchodním regionu Benátsko. Celkem jde zhruba o 50 tisíc obyvatel postižených karanténou, která by podle italského premiéra Giuseppe Conteho mohla trvat až několik týdnů.

Ve zmíněných městech uzavřely krajské úřady místa a podniky s velkou koncentrací lidí, jako jsou bary, restaurace, kina a diskotéky. Uzavřeny jsou také školy.

Šíření nákazy dále narušilo pořádání letošních ročníků některých tradičních společenských a kulturních akcí, jako jsou například světová přehlídka módy Milan Fashion Week nebo Benátský karneval. Odloženy na neurčito byly i prvoligové fotbalové zápasy. Proslulá milánská opera La Scale přerušila program. V zasažených oblastech byly také zrušeny kostelní mše. Pohřbů se mohou účastnit jen nejbližší příbuzní.

A která italská města jsou uzavřena? V oblasti Lombardie jde o města Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo a San Fiorano. V Benátsku je to město Vo'Euganeo.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má víc než 80 procent pacientů infikovaných virem jen mírnou formu nemoci a uzdravuje se. Závažným onemocněním (například zápalem plic) trpí 14 procent pacientů. Za kritické je považováno zhruba jen pět procent případů.