„Pilířem naší strategie je vývoj vakcíny tak rychle, jak je to možné. Když říkám rychle, myslím do konce roku. A třeba i dřív,“ hřímal podle serveru ABC Newsv polovině května Trump.

O termínu vyhlášeném před šesti měsíci pochybovali i odborníci blízcí prezidentově administrativě. Například Moncef Slaoui, který v USA odborně zaštiťuje Trumpem vyhlášený plán vývoje vakcíny a očkování. „Už 12 až 18 měsíců by byl velmi agresivní termín,“ napsaly v té době New York Times.

Podobně v květnu podle serveru CNN reagoval také Anthony Fauci, hlavní Trumpův expert na infekční nemoci. Upozornil na to, že vývoj vakcíny trvá obvykle rok a déle.

Další vlna kritiky

Další vlnu kritiky schytal prezident poté, když oznámil letos na podzim při jedné z debat před prezidentskými volbami, že použitelná vakcína bude na trhu za pár týdnů. „Žádná vakcína tady během pár týdnů nebude,“ reagoval tehdy pro server Miami Herald například epidemiolog Eric Feigl-Ding.

Prezident Trump připisuje zásluhu za uvedení vakcíny proti koronaviru na trh své politice. „Kdybyste měli jinou administrativu s jinými lidmi, trvalo by to, co jsme zvládli my, podle mého odhadu tři, čtyři, pět let,“ prohlásil podle serveru Washington Examiner.

Ten v této souvislosti citoval i pochvalu od lékaře z Texasu. „Člověk musí uznat, že na tom zásluhu má,“ konstatoval doktor Petr Hotez.