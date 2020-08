Před dvaceti lety se stal Majský také jednou hlavních postav skandálu kolem pyramidových nebankovních společností BMG Invest a Horizont. Těm se podařilo před krachem vylákat ze Slováků téměř 63 miliard slovenských korun (přes 50 miliard Kč), z čehož se střadatelům vrátily asi jen čtyři a půl procenta vkladů.

Majský, který se měl na podvodech „nebankovek“ podílet falešnými pohledávkami za téměř půl miliardy korun, se stal jedním z hlavních obviněných. Před zatčením se ho dnes už bývalá manželka, tehdejší poslankyně HZDS, Diana Dubovská, pokusila provézt v kufru auta do Rakouska.

Obžaloba na Majského byla podána v roce 2004. Ve středu, po víc než patnácti letech soudů, padl konečně pravomocný verdikt. Majský byl odsouzen na devět let vězení. „Je to kus mého života spojený s touto kauzou, protože obžalobu jsem podával v listopadu 2004. Je to proces s mega obstrukcemi, kde jsme museli překonat stovky překážek, provést tisíce úkonů,“ uvedl prokurátor Ján Šanta.

Skončí v české base?

Majský udělal chybu, že si přebral obsílku soudu a na středeční jednání se bez omluvy nedostavil. Odvolací soud proto mohl i v jeho nepřítomnosti vynést pravomocný rozsudek.

Majský však přesto do slovenského vězení nakonec asi nenastoupí. 74letý Majský, který se zdržuje v Ostravě, má totiž české občanství a bude se moci rozhodnout, zda si trest odsedí v Česku, nebo na Slovensku.