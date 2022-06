Místo činu: Buckinghamský palác, příležitost: Čaj o páté, hlavní hvězdy: animovaný medvídek Paddington, britská královna Alžběta II. a sendvič s marmeládou. Takhle by se dalo ve stručnosti shrnout video, které bylo zveřejněno u příležitosti oslav platinového jubilea královny, tedy 70 let od jejího nástupu na trůn. Šestadevadesátiletá panovnice ve skeči ukázala, že se nebojí vystřelit si sama ze sebe a zjevně si natáčení užívala.

Oslavy jubilea Alžběty II. pokračují: Mdloby, bučení a ostře sledované setkání

Video, ve kterém královna hostí animovaného medvídka, jehož popularita ve Velké Británii by se dala přirovnat ke slávě Krtečka v Česku, bylo zveřejněno těsně před začátkem velkolepého koncertu před Buckinghamským palácem. Koncert byl součástí čtyřdenních obřích oslav královnina výročí. Skeč vytvořila BBC. „Animovaná postavička oblíbená u dětí si ve videu vychutnává čaj s královnou. A při setkání se oba jeho aktéři přiznávají, že u sebe neustále nosí sendvič s marmeládou,“ nastiňuje BBC.

Královna a sendvič

Medvídek se ve skeči královny ptá, zda si náhodou nedá marmeládový sendvič, vytahuje jej z čepice a přiznává, že jeden u sebe vždy nosí pro případ nouze. „To já také. Nosím ho tady. Na později,“ ukazuje královna medvídkovi svůj sendvič, schovaný v černé kabelce, která je vždy nedílnou součástí všech jejích outfitů.

Zdroj: Youtube

Skeč končí velmi emotivně, když komorník královnu upozorňuje, že začíná koncert a ona se s medvídkem loučí. Ten jí za vše poděkuje s odkazem na rekordních 70 let její vlády.

Video po celém světě už viděly desítky milionů lidí a na sociálních sítích si vysloužilo velký obdiv. Lidé v komentářích chválí šestadevadesátiletou panovnici, že si ze sebe navzdory svému věku a postavení nebojí udělat legraci. Jen na oficiální facebookové stránce královské rodiny získalo video téměř devadesát tisíc lajků a komentující je označují za "nejroztomilejší" či "brilantní".

Medvídek vystřídal Bonda

Není to poprvé, co se britská královna objevila ve skeči, v němž si se zjevnou radostí zahrála sama sebe. V roce 2012, kdy Londýn hostil letní olympijské hry, se objevila ve videu po boku slavného tajného agenta Jamese Bonda v podání Daniela Craiga. Ten ve videu přišel královnu eskortovat právě na zahajovací ceremoniál olympiády.

Kromě královny si tehdy ve videu zahráli i její pejsci rasy corgi.

Zdroj: Youtube

Královna opět na balkoně

Na počest sedmdesátého výročí vlády královny Alžběty II., což je mezi britskými panovníky zcela rekordní doba, se v Londýně od čtvrtka 2. června do neděle 5. června konaly velkolepé oslavy.

Ve čtvrtek je odstartovala slavnostní vojenská přehlídka Trooping the Colour, kterou tradičně zakončil přelet letounů nad Buckinghamským palácem. Královna, která v poslední době trpí pohybovými obtížemi, sice letos nevykonala inspekci shromážděných jednotek, tuto roli přenechala následníkovi trůnu princi Charlesovi, nicméně dav pozdravila hned dvakrát z balkonu Buckinghamského paláce, kde se objevila po boku své nejbližší rodiny.

Široké sukně, tvíd i kostýmy. Styl Alžběty II. prošel za vlády razantní proměnou

V pátek se pak konala bohoslužba na počest královny, kde se poprvé po odchodu z královské rodiny objevili princ Harry s manželkou Meghan. Alžběta II. ovšem chyběla, neboť jí podle informací z Buckinghamského paláce vyčerpala účast na čtvrteční akci.

Hlavním bodem sobotního programu byl velkolepý koncert popových hvězd jako Diana Ross či kapela Queen s Adamem Lambertem před Buckinghamským palácem. Právě u příležitosti tohoto koncertu bylo zveřejněno královnino video s medvídkem Paddingtonem.

Zdroj: Youtube

Oslavy v neděli zakončil obří slavnostní alegorický průvod centrem Londýna, který připomínal výlet v čase a představil to nejlepší, co se v britské kultuře událo po dobu vlády Alžběty II. Městem projel také zlatý kočár, ve kterém královna jela na svou korunovaci. Do jeho oken byl promítán královnin hologram. „Tříkilometrové karnevalové procesí, ve kterém se objevily celebrity z každé dekády vlády královny, končilo před Buckinghamským palácem. Závěr akce patřil zpěvu národní hymny v podání zpěváka Eda Sheerana,“ uvádí BBC.

Shromáždění lidé se ale v závěru dočkali také toho, že královna, tentokrát v zeleném kostýmu a klobouku, opět vystoupila na balkon Buckinghamského paláce.