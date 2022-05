Bezpečnost cestujících ale podle vyjádření společnosti nijak ohrožena nebyla. Jak kapitán letu, tak zmíněný první důstojník, mají plnohodnotné licence jako piloti dopravních letadel. „První důstojník nastoupil do společnosti Virgin Atlantic v roce 2017 a je plně kvalifikován v souladu s britskými i mezinárodními letovými předpisy. Potřeboval ale ještě dokončit závěrečný letový test, který vyžadují interní předpisy společnosti,“ vysvětluje CNN.

Incident stanici potvrdili zástupci aerolinek. Podle nich posádka neporušila žádné bezpečnostní předpisy. „Situace ale nebyla v souladu s interními protokoly Virgin Atlantic, což vedlo k rozhodnutí, aby se let vrátil,“ uvedli zástupci Virgin Atlantic.

A Virgin Atlantic flight heading to New York's JKF Airport turned back to London Heathrow after it emerged the first officer hadn't completed the airline's final flying test. https://t.co/KnpP1SeIYM