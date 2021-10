„Nevím, co bude, ale vím, že dneškem něco končí. A bojím se, že na to budeme vzpomínat jako na staré dobré časy,“ říká jako mnoho jiných Berlíňanů šedesátník Max Kittel. „Z těch všech změn, které se na nás řítí, mám trochu strach. Ale je jasné, že tu Angela Markelová nemohla vládnout věčně“ dodává.

Zatímco u extrémistické AfD je téměř jasné, že do žádné vládní koalice nebude přizvána, u postkomunistické Levice už to neplatí. Berlín je přitom pro postkomunisty jednou z hlavních bašt.

Na čem se ale všichni u stolu shodnou je to, že by si nikdo z nich nevsadil, jak volby dopadnou. I podle největších německých novin Bild jsou volby neobyčejně vyrovnané.

O pět let starší Rüdiger už má dávno jasno. „Já nechápu, že o nich vůbec můžeš uvažovat. Podívejte se, jak je to tady sešněrované. Samé zákazy. Prý další vlna korony. A pak nám zakážou auta, maso a nakonec i pivo,“ mudruje tento dlouholetý volič Alternativy pro Německo (AfD).

„Já nevím, mně ten Scholz přijde i docela sexy. Rozhodně lepší než ten Laschet,“ říká čtyřicátnice Andrea, když rozjímá, zda to v „neděli hodí“ kancléřskému kandidátovi sociálních demokratů (SPD) Olafu Scholzovi, nebo křesťanských a sociálních demokratů Arminu Laschetovi (CDU/CSU).

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Německo čekají nejvíce vyrovnané a nepředvídatelné volby za mnoho posledních let. Po konci šestnáctileté vlády Angely Merkelové očekávají Němci dobu nejistoty.

