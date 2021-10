/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU V NĚMECKU/ Za krásného téměř letního dne začaly v Německu parlamentní volby. Rozhoduje se v nich o tom, kdo po šestnácti letech nahradí kancléřku Angelu Merkelovou, která se rozhodla už nekandidovat.

Kandidát na kancléře Olaf Scholz (SPD) | Foto: ČTK/Zápotocký Aleš

Byla by to nejkrásnější část Berlína, kdyby to nebylo samostatné město. Dokonce hlavní město Braniborska, jedné z nových spolkových zemí. Přesto je Postupim brána jako součást berlínské aglomerace, jezdí sem pravidelně linky S bahnu, kterými se dostanete bez přestupování až na opačnou, východní stranu Berlína.