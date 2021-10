Východní část našeho severního souseda volí jinak než ta západní. Důvodem není jen rozdílná minulost. Jak moc se ale od obyvatel starých spolkových zemí ve volbách liší? Proč jsou zde populární extremisté z Levice a AfD?

Jeden ze dvou předsedů Alternativy pro Německo Jörg Meuthen | Foto: Profimedia

Z Drážďan do Berlína je to skoro jako z Prahy do Brna. Na mnoha místech ale i zdejší „německá“ dálnice připomíná množstvím uzavírek nebo poskakováním na betonových panelech z doby druhé světové války tu nejdůležitější českou tepnu za časů rekonstrukce. Včetně nekonečných kolon. Ta včerejší měla u Drážďan 16 kilometrů a řidiči v ní popojížděli dlouhé desítky minut.