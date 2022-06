Impressive scene as a dust storm struck today large parts of E. Syria. Footage from Raqqa province. pic.twitter.com/5zB8sWfoye — QalaatM (@QalaatM) June 2, 2022

Celosvětový problém

„Stále častější výskyt bouří znamená více problémů, více ztrát na životech i majetku," uvedl pro The Guardian Nasim Hossein Hamzeh, expert na písečné bouře z íránské poradenské společnosti Fan Gostar Air and Climate.

Prachové a písečné bouře představují jedno z nejzávažnějších, i když podceňovaných přírodních nebezpečí v suchých oblastech. Na Blízkém východě často pokrývají suchou a polosuchou krajinu, obvykle na konci jara a v létě. Letošní rok byl podle odborníků obzvláště silný. Přišly mnohem dříve, než je obvyklé, a šíří se na mnohem větší ploše. Rozšířily do Saúdské Arábie přes další státy Perského zálivu a zasáhly i část Jordánska.

„Je to velmi znepokojující. Bouře nemají dopad jen na jeden stát nebo konkrétní místo. Mohou mít dalekosáhlé následky v celosvětovém měřítku,“ uvedl Muge Akpinar-Elci, děkan školy veřejného zdraví na Nevadské univerzitě.

Prachové částice mohou cestovat až tisíce kilometrů. K vyvolání bouře stačí vítr, zdroj prachu či písku v místech, kde je malá nebo žádná vegetace a suché podmínky. Bouře často vzniká v momentě, kdy silný severozápadní vítr, známý jako šamal, tlačí studený vzduch přes suché oblasti Iráku s písčitou půdou, zvedá prach mezi řekami Tigris a Eufrat a odnáší jej na Arabský poloostrov.

A massive dust storm hit northwest #Syria today, covering many of the camps in dust pic.twitter.com/gwVSXNCt0g — Mark Cutts (@MarkCutts) June 2, 2022

Obrovský nárůst bouří

Obzvlášť postižený je severní Irák, kde se od března objevuje písečná bouře téměř každý týden. V květnu generální ředitel technického oddělení ministerstva životního prostředí Issa al-Fayyad uvedl, že země čelí v průměru 272 bouřím ročně. On sám předpovídá, že do roku 2050 vzroste počet prachových bouří na tři sta ročně a varuje, že klíčovým faktorem tohoto nárůstu je změna klimatu.

Our Thursday this morning:

A strong dust storm swept over Ernestos, turning everything into a red Martian landscape. Scary! pic.twitter.com/qzBUJNJY1j — Ernesto’s Sanctuary for Syrian Cats (@theAleppoCatmen) June 2, 2022

Mohammed Mahmoud, ředitel programu pro klima a vodu v Institutu pro Blízký východ, mluví podobně. „Kdysi vzácné jevy budou čím dál častější, protože klimatická krize zvyšuje vyprahlost a otepluje již tak suchý region. Navíc mění průběh počasí tak, že vzniká více bouří,“ vysvětlil Guardianu.

Nárůst počtu bouří dokládají i data ze Saudské Arábie. V hlavním městě Rijádu řadily v prvních čtyřech měsících roku víc než 35 dní.

Záměry písečných bouří ze Sýrie a Iráku:

Zdroj: Youtube

Zdravotní i ekonomické dopady

Podle Mannu Alwadeie z katedry environmentálního zdraví na univerzitě v Saúdské Arábii by tento rok mohl být pro Saúdskou Arábii z hlediska výskytu bouří jedním z nejhorších. „Můj vlastní otec byl hospitalizován kvůli astmatu zhoršenému bouřkami,“ postěžoval si akademik.

Následky bouří se projevují v mnoha oblastech lidského života. Kromě respiračních onemocnění mají vliv na snížení výnosů plodin, snížení hodnoty nemovitostí nebo odliv zahraničních pracovníků ze znečištěných míst. Podle OSN stojí prachové bouře ekonomiku regionu třináct miliard dolarů (zhruba tři sta miliard korun) ročně.

„Stačí se podívat nad sebe. Je to děsivý výjev temně oranžové apokalyptické oblohy,“ řekl Alwadeie.

Dana, Syria

Displaced children walk past tents during a dust storm on the outskirts of the rebel-held town of Dana near the border between Syria and Turkey.



Foto: Aaref Watad. pic.twitter.com/9ZFgZ3uMQ8 — Rob Bloemkolk (@bloemkolk) June 5, 2022

Vzhledem k tomu, že bouře mohou přenášet škodlivé znečišťující látky, může jejich kumulace způsobit nesčetné zdravotní problémy. Mluvčí iráckého ministerstva zdravotnictví uvedl, že série bouří poslala v květnu v Iráku do nemocnice nejméně pět tisíc lidí s dýchacími problémy a jeden člověk zemřel. Další tři lidé zemřeli ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur, uvedla agentura Associated Press.

„Dopady písečných bouří zdaleka přesahují regionální i kontinentální hranice. Je to problém nás všech,“ uvedl děkan Akpinar.

Co je to písečná bouře?



Písečná bouře či prachová bouře je zvláštní atmosférický jev, kdy je vlivem pohybu vzduchových mas zvedán do atmosféry drobný prachový materiál či písek, který se následně přesouvá do nových oblastí, ve kterých se pak zvířený materiál ukládá.