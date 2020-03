Co je hlavním důvodem tak vašeho až trochu překvapivě dobrého výsledku?

My jsme se pokusili oslovit lidi, kteří na Slovensku normálně nechodí k volbám, kterým se říká nevoliči. Mezi standardními politickými stranami vládne přesvědčení, že nemá smysl se o jejich hlasy snažit, že je jednodušší přebrat voliče svým politickým konkurentům. My jsme se v kampani vydali právě touto složitou cestou, chtěli jsme oslovit tohoto spícího draka, dva milión lidí na Slovensku, kteří ztratili důvěru v politiku a nevolí. Chtěli jsme jim dát upřímnou nabídku, aby přišli volit a přišli zabojovat o Slovensko.

Jsem velmi rád, že se Slovensko vzbudilo a chci teď tady připomenout smrt Jána a Martiny, protože v té chvíli, i ti kteří to ještě necítili, procitli a začali jsme si uvědomovat, kdo nám tu vládne. A následně začali jsme si uvědomovat pravou tvář Slovenska. Kde rozsudky a spravedlnost byly na prodej a kde právo nezáviselo na pravdě, ale na to, čí číslo máte v mobilu. To Slovensko vzbudilo a vrchol tohoto budíčku jsme zažili dnes. Zabojovali i ti naši nevoliči, o nichž jsme doufali, že překlopí misku vah na stranu spravedlnosti. A to se stalo.

Výsledky slovenských voleb v přehledné infografice:

Budete zřejmě jako premiér reprezentovat Slovensko na summitech Evropské unie i jinde v zahraničí? Bude se nějak měnit slovenská zahraniční politika? Budete chtít zůstat v tvrdém jádru Evropské unie?

Chci, abychom vyslali do Evropy pozitivní signál. Aby se naši evropští partneři konečně za Slovensko nestyděli, jako za zkorumpovanou díru Evropy, kde se vraždí novináři a jejich snoubenky. Jen proto, že odhaloval korupci na nejvyšších místech vlády a lidí s vládou spřízněných. Pevně věřím, že budoucí vláda, pokud vznikne z demokratických opozičních stran, může být pro Evropu dobrou vizitkou. Evropští lídři se už nebudou muset potkávat s politiky jako Robert Fico, nebo Peter Pellegrini, kteří vedli tu zkorumpovanou hydru jménem Směr-sociální demokracie.

Pojedete na první zahraniční cestu do České republiky?

Ano, mělo by to asi tak být. Už jsem dostal číslo na Andreje Babiše, který mi už vzkázal, že by mi rád zavolal.