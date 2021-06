Ruská vakcína Sputnik V dostala na Slovensku definitivní zelenou. O povolení očkování vakcínou rozhodla včera vláda Eduarda Hegera. Půjde o dvě stě tisíc dávek, které už na Slovensko z Ruska přišly a které bratislavská vláda zaplatila. Smůlu však bude mít nejstarší kategorie Slováků, kde byl přitom o očkování vakcínou největší zájem.

„Řídíme se doporučením ruského výrobce Sputniku V, který jasně říká, že vakcína se má používat na očkování věkové skupiny od 18 do 60 let,“ uvedl včera před novináři slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

Lengvarský přítomné novináře šokoval odpovědí na otázku, zda by se sám nechal Sputnikem V očkovat a zda by to doporučil svým známým. „Ne,“ uvedl tento bývalý voják, který se proslavil stručnými odpověďmi na otázky.

Trvanlivost do července

Slovensku přitom hrozí, že po měsících, kdy Sputnik V na Slovensku skladují, ale neočkuje se jím, by muselo vakcínu vyhodit. Část vakcíny má totiž trvanlivost stanovenou do konce příštího měsíce, druhá část do srpna. Pokud by se nezačalo očkovat v příštích dnech, mohlo by se tedy lehce stát, že na Slovensku uskladněným vakcínám projde trvanlivost.

Po 7. červnu, kdy očkování začne, si budou mít Slováci možnost vybrat, zda se nechají očkovat jednou z Evropskou lékovou agenturou schválených vakcín, nebo se nechají očkovat Sputnikem V.

Tím se očkuje pouze na základě certifikátu vydaného na žádost slovenské vlády maďarskou laboratoří. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv (ŠUKL) odmítl očkování Sputnikem V povolit, protože Rusko nedodalo asi 80 % požadovaných materiálů o složení vakcíny a jejím testování. Proto bývalý premiér Igor Matovič domluvil s maďarskou vládou Viktora Orbána, která zatím jediná Sputnikem v Evropské unii očkuje, že povolení zajistí maďarská laboratoř.

Podle slovenských médií mohou komplikace po očkování Sputnikem V hrozit každému tisícímu pacientovi. Proto budou všichni lidé, kterým bude Sputnik V podán, povinně lékařsky monitorováni. Za případné komplikace po očkování přitom neodpovídá výrobce, ale podle smlouvy s Rusy pouze slovenský stát.

Jedním ze zdůvodnění, proč Sputnik V na Slovensko přivezl, ze strany Igora Matoviče bylo, že existuje část Slováků, kteří se chtějí nechat očkovat jen Sputnikem. „Podle průzkumů, které jsem viděl já, jde asi o 89 tisíc lidí. Ti by tedy, protože se podávají dvě dávky vakcíny, oněch 200 tisíc dávek mohli vypotřebovat,“ uvedl k tomu včera ministr hospodářství Richard Sulík.

Nejdražší vakcína na světě?

Otázkou je, zda Sputnik V nebude pro Slováky nejdražší vakcínou na světě. I když jedna dávka stojí deset dolarů, celé očkování tedy dvacet dolarů, Slovensko se ve smlouvě s Ruskem zavázalo zaplatit za celé dva milióny dávek, i kdyby je nakonec neodebralo.

Ministr zdravotnictví Lengvarský přitom včera prohlásil, že další dávky Sputniku V doveze Slovensko jen v případě, že bude vakcína schválená Evropskou lékovou agenturou (EMA). Ta však v poslední době nedala žádný signál o tom, že by bylo schvalování Sputniku V ve finální fázi. Problémy se schvalováním EMA jsou především proto, že ruská strana nedodala, nebo není schopna dodat, dostatečná data o povinném testování vakcína na reprezentativních vzorcích obyvatel.

Slovensku proto reálně hrozí, že pokud zbývajících objednaných 1 800 000 dávek neodebere, tak by ho 200 000 dávek odebraných přišlo na 100 dolarů za dávku. Jedno očkování dvěma dávkami Sputniku V tedy na více než čtyři tisíce korun na osobu. „Věřím, že Rusové budou rozumní a nebudou chtít zaplatit za něco, co bychom neodebrali,“ zadoufal ve středu před novináři Igor Matovič, který je nyní ministrem financí. Smlouva však Slovensko k platbě Rusku jasně zavazuje.