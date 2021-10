Today, @SpaceForceCSO Gen. John W. "Jay" Raymond unveiled the Guardian Service Dress prototype a modern, distinctive, professional uniform during the @AirForceAssoc 's #ASC21 . pic.twitter.com/tnDJnMkCMo

Zástupci Vesmírných sil rovněž představili tréninkový úbor pro Strážce. „Je ležérnější. Jeho součástí je tričko se symbolem Vesmírných sil, který se nachází na pravé přední části. Přes záda nositele se táhne nápis Vesmírné síly tvořen velkými bílými písmeny. Šortky a mikina mají černou barvu a na obou se nachází symbol této armádní složky," zmiňuje CNN. Prototyp uniforem pro Strážce byl představen na bezpečnostní konferenci a na sociální síti.

Vesmírné síly jsou nejmladší složkou amerických ozbrojených sil. Zřídit je nechal bývalý americký prezident Donald Trump v roce 2019. „Tímto krokem se americké ozbrojené síly rozšířily o novou složku poprvé od roku 1947, kdy přibylo letectvo. Bývalý viceprezident Mike Pence následně v prosinci 2020 oznámil, že členové Vesmírných sil budou označováni jako Strážcové," připomíná CNN.

V lednu 2020 dostaly Vesmírné síly logo. To bylo po zveřejnění často kritizováno, mnozí komentátoři totiž upozornili na jeho podobnost s logem ze sci-fi filmu Star Trek.

Tested by Guardians, made for #Guardians. #SpaceForce physical training uniforms are currently undergoing wear testing. pic.twitter.com/6agT93uGDH