Boje u Kyjeva nicméně pokračují, Rusové drží sever Kyjevské oblasti pod svou kontrolou a mají nadále k dispozici zdroje a síly, uvedl Zelenskyj. Podle něj se nyní okupanti snaží přeskupit zničené jednotky. Situace zůstává velmi obtížná také v Černihivě, Sumách, Charkově, Donbasu a na jihu Ukrajiny, dodal.

Podle Pentagonu se ruské jednotky aktuálně nacházejí 15 až 20 kilometrů od centra Kyjeva severozápadně a 55 kilometrů od centra na východ.

Ukrajinci se nadále ruské armádě brání na východě, jihovýchodě a severovýchodě země, informuje Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny. Armáda údajně také nadále udržuje kruhovou obranu Mariupolu a omezuje postup nepřítele v Černihivu. „Nepřítel je oslabený, dezorientovaný, jeho velká část je odříznuta od logistiky a základních sil," uvedli zástupci štábu.

Ukrajinský generální štáb ve své nejnovější zprávě také uvádí, že ruské síly pokračují v raketových úderech na obytné čtvrti a zaměřují se nově na sklady pohonných hmot. Chtějí tak podle něj zkomplikovat logistiku a vytvořit podmínky pro humanitární krizi.

V pondělí večer okupanti podle ukrajinských úřadů znovu zahájili raketový úder na ropný sklad v oblasti Rivne. Hasičům se ani po celonočním boji nepodařilo oheň v areálu uhasit. Chemická a radiační situace je nicméně podle šéfa krajské vojenské správy Vitalije Kovala v normě. „Nepřátelská střela zasáhla sklad ropy. Zasahuje 52 záchranářů a 16 jednotek techniky, na místě jsou také dva hasičské vlaky s vodou. Chemické a radiační pozadí je v normě, zdraví občanů není ohroženo," ujistil Koval podle agentury Interfax.

⚡️ #BREAKING : Per reports a missile att#ck was carried out on an oil depot in Klevan in the Rivne region

Také podle šéfky českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové zůstává aktuální radiační situace na Ukrajině normální.

Ukrajinci podle televize Nexta včera ostřelovali město Ljubotyn v Charkovské oblasti. Jeden člověk zemřel a několik jich bylo zraněno. Následky útoku mají ukazovat fotografie z místa.

The consequences of today's occupier strike on #Lyubotin in the #Kharkiv region. One person was killed and seven were wounded. pic.twitter.com/IwetQoBxvH