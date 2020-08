Loď dorazila do Tonkinského zálivu, odkud začala z její paluby startovat letadla k plnění bojových úkolů proti cílům v severním Vietnamu. během čtyř dnů vzlétly stíhačky z Forrestalu ke zhruba 150 misím. Dne 29. července 1967 kolem 10:50 místního času se ze stíhačky F-4 Phantom samovolně odpálila nefunkční raketa Zuni, která dopadla mezi "zaparkované" letouny Douglas A-4 Skyhawk. Podle pozdějšího vyšetřování ji zřejmě odpálil elektrický zkrat.

Raketa přeletěla palubu a zasáhla vnější palivovou nádrž plně vyzbrojeného Skyhawku, která měla objem zhruba půldruhého tisíce litrů. Unikající palivo začalo hořet a byla z toho katastrofa.

Zdroj: Youtube

Ačkoli se to může zdát paradoxní, je velmi náročné uhasit jakýkoli požár na moři. Uhasit hořící letecký benzín, který se rozlévá po vodě, je pak obzvlášť těžké. V tomto případě navíc oheň propukl na letové palubě, kde stály desítky letounů s dalším palivem v nádržích a kde se navíc nacházela i těžká munice. Ta začala pod tlakem žáru vybuchovat.

Lodní hasiči okamžitě zareagovali. Už 64 vteřin po vypuknutí požáru držel šéf hasičského týmu Gerald W. Farrier v ruce hasicí přístroj a pokusil se požár zlikvidovat. Ten však v té chvíli už dosáhl takového rozsahu, že byl ručním "hasičákem" zcela nezvládnutelný.

O dvacet vteřin po Farrierovi dorazili i ostatní členové jeho týmu s proudovou hadicí a pokusili se oheň lokalizovat a dostat pod kontrolu. Možná by se jim to i podařilo, jenže zhruba po půldruhé minutě jedna z bomb uprostřed žáru explodovala. O devět vteřin později vybuchla druhá, jejíž střepiny se rozletěly do vzdálenosti více než tří set metrů a zasáhly také příď lodi.

Výbuchy munice proděravěly palubu, pod níž se nacházely ubytovací prostory posádky. Otvory začalo zatékat do nitra lodi hořící palivo, voda i hasící pěna. Od zapáleného kerosinu vzplálo vnitřní vybavení lodi a podpalubí se začalo plnit hustým černým kouřem a jedovatými výpary. Oheň v podpalubí se navíc nedal nijak zvládnout, hasiči se nemohli v kouři orientovat a nemohli systematicky likvidovat jednotlivá ohniska. Zatímco na letové palubě se podařilo dostat požár po hodinovém úsilí pod kontrolu, v podpalubí zuřil požár až do čtyř hodin následujícího rána.

Oheň zcela zničil jedenadvacet ze 73 letadel na palubě a dalších čtyřicet poškodil. Celková škoda dosáhla zhruba 72 milionů dolarů. Děsivější však byly ztráty na lidských životech. Ty se vyšplhaly až na číslo 134, přičemž nejméně padesátku námořníků udusil jedovatý kouř zřejmě ve spánku.

Vyšetřovatelé případu sice poukázali na pochybení při bezpečnostních kontrolách rakety Zuni, nicméně dospěli nakonec k závěru, že nikdo na palubě nebyl za vypuknutí požáru přímo odpovědný. Doporučili proto, aby proti nikomu z námořní ani letecké posádky nebylo vedeno žádné disciplinární řízení. Loď byla nouzově opravena během osmi dnů na Filipínách, načež odplula ke generální opravě do domovského přístavu Norfolk.

Na palubě Forrestalu byl však v onen osudný den také tehdejší námořní letec John McCain, který se chystal ke vzletu a ze svého Skyhawku se dostal jen chvíli předtím, než letadlo jedna z bomb doslova rozmetala. Střepiny zasáhly McCaina do nohy a do hrudi, ale přežil.

Dávná katastrofa se však znovu objevila v jeho životě v létě roku 2017 u příležitosti jejího padesátého výročí, a to krátce poté, co veřejně oznámil, že má zhoubný nádor mozku, zvaný glioblastom.

McCain v té době coby vlivný republikánský senátor a někdejší kandidát na prezidenta (prohrál v souboji s Barackem Obamou) opakovaně kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž se začátkem právě tohoto roku ujal úřadu. Ačkoli byl McCain stejně jako Trump republikán, odmítl ho v jeho kandidatuře podpořit a po Trumpově nástupu do Bílého domu jej mimo jiné veřejně vyzýval, ať zmírní své útoky proti nezávislému tisku.

Od počátku srpna pak čelil smršti hoaxů ze strany protrumpovských dezinformačních webů, které ho opakovaně obviňovaly, že katastrofu na lodi Forrestal osobně zavinil.

Podle těchto dezinformací se prý McCain pokoušel z pouhé frajeřiny o prudký vzlet svého stroje (tzv. mokrý start), při němž je palivo vstřikováno přímo do výtokové trysky za turbínou, kde je zažehnou horké výfukové plyny a okamžitě zvyšuje tah proudového motoru. Podle publikovaných dezinformací vyvolal prý tento McCainův pokus dlouhý zážeh plamene z ocasu letadla, který odpálil raketu Zuni z opodál stojící stíhačky F-4.

Přestože byly všechny tyto dezinformace s odkazy na skutečné závěry vyvraceny, objevovaly se na dezinformačních webech až do podzimu téhož roku. Jak později připomněl web Snopes, zaměřený na ověřování informací a vyvracení hoaxů, McCain byl ve skutečnosti oceňovaným letcem a držitelem vyznamenání za vynikající armádní leteckou službu a za mimořádné zásluhy.

Senátor sám věnoval smutné události z roku 1967 u příležitosti jejího 50. výročí tweet, v němž uctil památku těch, kteří v ten "temný den" zemřeli.

On the 50th anniversary of the USS Forrestal fire, we honor the brave American heroes who perished that dark day https://t.co/inuuPN1jzZ pic.twitter.com/S8kEFi9cEo