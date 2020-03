Nový druh viru, který způsobuje příznaky podobné chřipce a může vést i k vážnějším dýchacím potížím, se původně objevil v čínském velkoměstě Wu-chan. V nejlidnatější zemi světa ale zřejmě šíření nákazy v posledních dnech zpomaluje. Podle národní zdravotní komise za neděli v pevninské Číně přibylo 202 nakažených, což je nejnižší denní nárůst od 22. ledna. Zároveň bylo ohlášeno dalších 42 obětí nemoci COVID-19 spojené s koronavirem, čímž národní bilance stoupla na 2912 úmrtí.

V Evropě je nejhůře postižena Itálie

Koronavirus už se dostal i do 18 zemí EU, kde se dohromady potvrdil u 2100 osob, oznámila eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová. Od vypuknutí epidemie zemřelo podle ní 40 občanů unie, kteří se čínským virem nakazili. Poslední dva mrtví pochází ze severu Francie, země tak eviduje již čtyři oběti koronaviru.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes podle šéfky EK zvýšilo v této souvislosti stupeň rizika z "nízkého až středního" na "střední až vysoký". Von der Leyenová uvedla, že EU se snaží mobilizovat všechny dostupné prostředky pro boj s infekcí, a avizovala společný nákup ochranných prostředků jako jsou roušky či respirátory nebo také spuštění informačního webu s informacemi o COVID-19 i o preventivních opatřeních.

Zdaleka nejhůře je ze zemí EU postižená Itálie, kde byl dnes počet nakažených kolem 1700, přičemž s koronavirem už je tam spojeno nejméně 41 úmrtí. Epicentrem nákazy je severní region Lombardie, dnes byl ovšem hlášen i první potvrzený případ z Říma.

Kvůli vývoji na severu Itálie česká vláda omezí od 5. března letecké spojení mezi ČR a regiony Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Benátsko. Zastaveny budou také lety z Jižní Koreje. České úřady rovněž rozhodly, že se světový pohár v biatlonu plánovaný na tento týden v Novém Městě na Moravě bude konat bez přítomnosti diváků. V České republice lékaři zatím potvrdili koronavirus u tří lidí.

Kromě již zmíněných zemí dnes ohlásily nové případy nákazy i Německo (celkem 150), Španělsko (celkem 115), nebo Rusko a Indie, kde zatím registrují jen po hrstce infikovaných. Testy zároveň potvrdily první případy v Portugalsku a Jordánsku.

Spojené státy oznámily druhé úmrtí

Úmrtí druhého pacienta, který se nakazil novým typem koronaviru, oznámily Spojené státy. Obětí je asi 70letý muž, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadů pro oblast Seattlu a King County.

O prvním případu nákazy nemocí COVID-19 ve státě New York mezitím informoval tamní guvernér. Jak Andrew Cuomo uvedl v noci na dnešek, infikovanou je asi 30letá žena, která se nakazila během nedávné cesty do Íránu a je doma v karanténě. Neřekl, kde pacientka žije, podle listu The New York Times bydlí ve městě New York. Zdravotní stav nakažené ženy není podle Cuoma vážný.

Dva nové případy nákazy potvrdil v neděli i stát Washington. Nakažení mají vazby na zařízení dlouhodobé péče ve městě Kirkland, kde testy již dříve potvrdily dva infikované - jednoho zaměstnance a jednoho obyvatele zařízení. Celkem Spojené státy hlásí přes 70 případů nákazy, nejvíce nemocných je na západním pobřeží.

Americký prezident Donald Trump o víkendu uvedl, že cestující, kteří do USA zamíří ze zemí zasažených nákazou, budou kontrolováni před nástupem do letadla i o příletu na americké území. O jaké země by mělo jít, ale již neupřesnil.

Letecká společnosti Delta Air Lines v neděli oznámila, že až do května ruší své lety do Milána na severu Itálie, kde přibývá nakažených. Do Říma bude společnost i nadále létat. O dočasném zrušení letů do Milána v sobotu informovaly i aerolinky American Airlines.

V Jižní Koreji mají 476 nově nakažených, obětí je celkem 22

Jižní Korea dnes oznámila dalších 599 případů nákazy novým koronavirem, počet infikovaných v zemi tak stoupl na 4335. Přibyly dvě oběti, celkem jich je 22. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC). V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. První dva infikované ohlásila dnes také čtvrtá nejlidnatější země světa Indonésie.

Jižní Korea podobně jako v předchozích dnech bilanci zvýšila dvakrát, nejprve v noci na dnešek oznámila 476 nových případů a dnes dopoledne SEČ informovala o dalších 123.

Jihokorejské ministerstvo školství dnes na tiskové konferenci oznámilo, že školy zůstanou uzavřeny až do 23. března. Uzavírka vzdělávacích zařízení tak byla prodloužena o další dva týdny. Ministerstvo uvedlo, že pro studenty zajistí digitální učebnice a online vyučovací hodiny.

Nejvíce nově infikovaných v Jižní Koreji pochází z města Tegu, kde se infekce šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži. Podle KCDC navštívili někteří z členů hnutí v lednu čínské město Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Jihokorejská metropole podala v neděli kvůli šíření koronaviru trestní oznámení na vedení náboženského hnutí Sinčchondži, které viní ze zabití a porušení zákona o infekčních chorobách. Podle vedení Soulu lídři hnutí, považovaného za sektu, nedali úřadům pátrajícím po možných nakažených jména všech svých členů.

Zakladatel a vůdce hnutí, devětaosmdesátiletý I Man-hi dnes na tiskové konferenci před novináři poklekl a omluvil se za to, že se virus od jedné z členek hnutí rozšířil mezi tolik lidí. I Man-hi poděkoval vládě, že vyvíjí maximální úsilí, aby dalšímu šíření viru zabránila. Slíbil rovněž, že bude s úřady spolupracovat.

První případy nákazy novým typem koronaviru ohlásila dnes Indonésie, kde žije více než 260 milionů lidí. Nakaženými jsou 64letá žena a její 31letá dcera, informoval indonéský prezident Joko Widodo. Podle něj ženy onemocněly poté, co přišly do kontaktu s Japonkou, která Indonésii navštívila a po návratu byla pozitivně testována na nový koronavirus.

Lidé v Íránu olizují dveře svatyní, epidemii koronaviru navzdory

Na internetu se objevila znepokojivá videa z Íránu, na nichž lidé líbají a olizují dveře svatyní navzdory tomu, že se země potýká s šířením nového koronaviru. Informují o tom světová média. Perský servis BBC s odkazem na nejmenované zdroje v íránském zdravotnictví uvedl, že nemoci COVID-19 v Íránu podle nejmenovaných zdrojů podlehlo nejméně 210 lidí, oficiálně íránské úřady uvádí, že mrtvých je 54. Íránský státní rozhlas dnes podle agentury AP informoval, že nemoci podlehl 71letý člen úřadu, který radí íránskému duchovnímu vůdci ajatolláhovi Alímu Chameneímu.

Íránské úřady v uplynulých dnech ve snaze rychlé šíření koronaviru zastavit vyzvaly občany, aby se vyhnuli veřejným místům, a nařídily uzavření škol, univerzit a sportovišť. Ultrakonzervativní duchovní ale odmítli zavřít svatyně, a to i v severoíránském městě Kom, které koronavirus zasáhl nejvíce.

Na sociálních sítích se objevily záběry lidí, kteří olizovali kovové mříže a dveře ve svatyni v Komu. Na jednom z videí věřící uvádí, že mu je jedno, co se stane, i když by dostal koronavirus. Na jiném videu dveře olizuje mladý chlapec.

Rádio Svobodná Evropa /Rádio Svoboda (RFE/RL) uvedlo, že lidé na sociálních sítích vyzývali své spoluobčany, aby se se nebáli, a někteří tvrdili, že svatyně jsou vůči koronaviru imunní. "Přestaňte lidi tak strašit koronavirem. Koukněte na mě. Olizuji svatyni. Koronavirus nemá žádný dopad na šíitské svatyně," uvedl na videu jeden muž v Komu. Jiný se nechal slyšet, že olíznutím mříže vlastně virus odstraňuje a činí místo bezpečné pro ostatní. Podle RFE/RL byl muž z jednoho z těchto videí 29. února zatčen.

Írán má nejvíce smrtelných obětí po Číně, odkud se koronavirus začal šířit. Každý den jsou v Komu, Teheránu a dalších místech, kde se koronavirus objevil, dezinfekcí kropeny ulice, parky, svatyně, odpadkové koše, veřejné záchody a tržiště. Státní televize odvysílala záběry, na nichž se dezinfikuje metro a autobusové zastávky.

"Pach dezinfekce se stal noční můrou, " uvedla učitelka v důchodu v Komu Zíba Rezajíová. "Město páchne jako hřbitov nebo pitevna," dodala.

Světová zdravotnická organizace (WHO) informovala, že šíření koronaviru může v Íránu být rozsáhlejší, než se na první pohled zdá. Íránský prezident Hasan Rúhání naopak opakovaně obavy z toho, jak íránské úřady k nynější krizi přistupují, odmítl a zdůraznil, že byla uplatněna veškerá potřebná opatření. Někteří lékaři v Teheránu, Komu a dalších městech ale uvedli, že nemocnice jsou přeplněné. "Nemocnice jsou plné infikovaných lidí. Slyšíme o stovkách úmrtí (…) Potřebujeme více nemocnicí. Počet mrtvých poroste," uvedl lékař z Teheránu, který si přál zůstat anonymní.

Nemocnice v Íránu mají pokyn přijímat pouze infikované pacienty a osoby, jež musí být ošetřeny urgentně. Pro pacienty s koronavirem byly nově vyčleněny desítky vojenských nemocnicí.