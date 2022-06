Horor u Bodomského jezera. Nevyřešené vraždy teenagerů dodnes straší Finsko

Byl červen 1977 a nemoc, která tehdy Chenowethové znemožnila vyjet na tábor, jí možná zachránila život. Třináctého června před 45 lety totiž byly na táboře brutálně zavražděny tři dívky v jejím věku. Ty někdo znásilnil a pak ubil k smrti. K výročí stanice ABC zveřejnila čtyřdílný dokument, který uvádí právě Chenowethová. „Když se to před pětačtyřiceti lety stalo, nenapadlo mě, že tyto vraždy, které nás zbavily nevinnosti, mě budou doteď pronásledovat. Proto jsem se vrátila domů. Najít odpovědi, uzdravení,“ vyznala se Chenowethová.

Případ dodnes není uzavřený. Policisté sice obvinili možného vraha, ten byl ale u soudu zproštěn obžaloby. A tak vraždy tří malých dívek zůstávají oficiálně nevyřešeny. Nedávno vykonané testy DNA ale jasně ukázaly na jediného muže.

Byl to jen fórek

Hrůzný případ měl podivnou předehru v dubnu roku 1977. Táboroví vedoucí tehdy vyjeli do kempu, aby utužili vztahy a připravili se na letní nápor, kdy do stanů a chatek dorazí desítky nadšených školaček. Školení ale poznamenala nepříjemná událost. „Víkend byl předčasně ukončen, když někdo vyplenil chatku pro vedoucí. V prázdné krabici od cukroví pachatel zanechal znepokojující vzkaz,“ přibližuje server Ranker.

Na papírku stálo: „Jsme na misi zabít tři dívky ve stanu číslo jedna.“ Nechyběla také kresba muže, který je oběšený na stromě. Budoucí táboroví vedoucí však policii nevolali. „Dopis zmiňoval také Marťany, a tak organizátoři tábora celou věc zhodnotili jako nechutný žert,“ píše server Ranker.

Na nepříjemnou událost se brzy zapomnělo. Nikoho nenapadlo, že když v červnu tábor začne, odehraje se tam hororový příběh.

Dívky, skautky ve věku od osmi do deseti let, se na tábor sjely dvanáctého června 1977. Bylo jich sto čtyřicet a na táboře měly strávit dva týdny plné zábavy a dobrodružství. Tábor tvořený chatkami a stany ležel v lese u města Locust Grove. Bydlení pro dívky bylo rozmístěno kolem chatky pro vedoucí. Do stanů byly děti vybrané většinou náhodně. A do stanu číslo 8, shodou okolností toho nejvzdálenějšího, jediného, na který už vedoucí téměř neviděli, se dostaly tři dívky z města Broken Arrow. Osmiletá Lori Lee Farmerová, devítiletá Michele Heather Guseová a desetiletá Doris Denise Milnerová.

Lori a Michele se velmi těšily, Doris s účastí váhala. „Až do dne, kdy měla na tábor odjet, byla velmi nadšená. A pak se najednou rozhodla, že jet nechce. Tak jsem jí řekla, ať prostě jede a vyzkouší si, jestli se jí tam bude líbit. A že pokud ne, tak můžeme přijet a vzít ji domů,“ popsala nyní pro stanici ABC její matka Bettye Milnerová. Toto rozhodnutí ji dodnes trápí.

Sténání ve tmě

První táborový večer dívkám překazila bouřka. „Dívky proto večer strávily ve stanech, psaly dopisy rodičům. Pak šly spát,“ uvádí server Grunge. Pro tři dívky ze stanu 8 to byl poslední večer, než si prošly peklem.

V noci ostatní táborníky i vedoucí vzbudilo podivné sténání, které se rozhléhalo celým tábořištěm. „Jedna z vedoucích vstala, aby prozkoumala, co se děje. Jenže právě v té chvíli zvuky ustaly, a ona se vrátila do postele,“ píše server Grunge. Nemohla tušit, že jen pár metrů od ní v bolestech umírají tři vyděšené dívky.

Ráno 13. června jako první vstala vedoucí Carla Wilhiteová. Bylo šest hodin ráno a ona zamířila ke sprchám. Nedošla k nim. Cestou k umývárně totiž spatřila hrozivý výjev. Na cestě leželo ve spacáku zabalené dívčí tělo. O kousek dál další - a pak ještě jedno. Dívky ze stanu číslo osm byly mrtvé.

Když přijeli policisté, brzy zjistili, že mrtvé školačky si prošly peklem. „Všechny tři byly sexuálně zneužité. Guseová a Farmerová byly navíc umláceny k smrti, Milnerová uškrcená. Jejich stan byl plný krve. Mrtvá těla vrah nacpal do spacáků a jen tak pohodil,“ popisuje hororový výjev server Grunge.

Nedaleko od těl a ve stanu policie nalezla provaz, kterým vrah dívky svázal, hrubá lepící páska, částečný otlaček prstu i velká baterka. Policistům se také podařilo najít vzorky DNA a ve stanu v krvi otisk mužské boty.

Zmanipulovaný proces?

Místní komunita byla zděšená. Policisté ale velmi brzy označili hlavního podezřelého. Policejní pes totiž detektivy dovedl k nedaleké jeskyni, kde byly nalezeny nejen věci z tábora, ale také osobní předměty muže, usvědčeného sexuálního násilníka. „Šlo o Gene Leroye Harta. V té době byl na útěku z vězení,“ připomíná server Crime Museum.

Hart byl místní, jeho rodiště se nacházelo nedaleko od kempu. „Z vězení utekl v roce 1973 a měl mnoho záznamů za sexuální násilí na ženách. Odsouzen byl poté, co unesl a brutálně znásilnil dvě těhotné ženy,“ připomíná list Newsweek.

Policisté se už dříve domnívali, že Hart se ukrývá v místech, kde vyrůstal, nebo že jej schovávají přátelé z dětství. Nyní byli přesvědčeni o tom, že čin nemohl spáchat nikdo jiný než on. Všechny ostatní podezřelé postupně vyloučili. A deset měsíců po vraždách se jim konečně povedlo Harta dopadnout.

Všichni, a zejména rodiče zavražděných dívek, čekali, že proces bude rychlý a verdikt jasný. Policie tvrdila, že nemá o Hartově vině pochyby. Jenže přišla ledová sprcha. Harta porota v případu vražd dívek v kempu osvobodila. Sice po procesu putoval do vězení, kde pokračoval ve výkonu trestu za dřívější znásilnění, rodiny zavražděných však byly zděšeny - a dodnes trvají na tom, že proces nebyl spravedlivý. Matka zavražděné Lori Sheri Farmerová tvrdí, že rozhodnutí soudu znásobilo už tak velkou bolest. „Přepokládala jsem, že ho najdou, bude proces, a to vše v nějakém krátkém čase. To se ale nestalo a není to spravedlivé,“ prohlásila pro ABC.

Podle rodičů mrtvých dívek stála za zproštěním viny Hartova etnicita. „Hart byl příslušníkem indiánského kmene Cherokee. V době jeho zatčení domorodí Američané nevěřili justičnímu systému a naznačovali, že Hart byl zatčen pouze kvůli svým kořenům,“ připomíná stanice ABC.

Hart měl také kvalitní obhajobu. Jeho obhájci poukazovali na to, že stopa v krvi nalezená ve stanu je menší než Hartova noha. Tvrdili také, že nelze potvrdit, že nalezené stopy DNA jsou Hartovy. V 70. letech neexistovala technologie, která by to mohla potvrdit.

Otázky bez odpovědí

Po Hartově osvobození se zdálo, že případ zůstane navždy nevyřešený. „Hart navíc v roce 1979 jako pětatřicetiletý zemřel ve vězení na infarkt,“ zmiňuje list Newsweek.

Případné další vyšetřování se neustále komplikovalo. „Začaly se objevovat doslova stovky konspiračních teorii o vraždě,“ nastiňuje list NY Post.

Rodiny obětí se přesto nevzdávaly. Zdálo se ale, že jim není souzeno, aby zjistily pravdu o vraždě svých dětí. Koncem osmdesátých let byl poprvé vykonán DNA test, a ten ukázal, že tři z pěti vzorků se shodují s Hartovou DNA. „Jenže experti uvedli, že to není průkazné,“ píše server Crime Museum.

Další naděje na průlom v případě nastala v roce 2008. „Tehdy byla otestována DNA na jednom z polštářů ze stanu. Šlo o částečný ženský profil a experti uvedli, že se stoprocentní jistotou nepatřil dvěma z obětí,“ připomíná Newsweek. Matka jedné ze zabitých dívek se tehdy vyjádřila, že vždy věřila, že se na vraždě podílela nějaká žena. Experti ale nedokázali vyloučit, že šlo o DNA třetí ze zabitých školaček.

Byl to Hart. Bez pochybností

Rodiny zavražděných se přesto nevzdaly. V roce 2017 oslovily šerifa oblasti Mayes, kde ke zločinům došlo, s prosbou o znovuvyšetření případu. Mike Reed byl v době vražd ještě malým chlapcem, na hrůzu, která v oblasti zavládla, si ale dobře pamatoval, a tak se s vervou a s novými technickými vymoženostmi pustil do pátrání. S prosbou o pomoc oslovil i speciální tým Národního centra pro zmizelé a zneužívané děti ve Virginii, který byl složený ze zkušených vyšetřovatelů vražd i agentů FBI.

Všichni odborníci postupně prošli každý dokument i důkaz. A všichni se shodli, že některé z nich mohou být znovu otestovány na DNA. „Testování ovšem stálo třicet tisíc dolarů, které kancelář šerifa v Mayes County neměla. Místní lidé se ale složili a nakonec celou sumu vybrali,“ připomíná reportáž stanice News 9.

Testy byly provedeny v roce 2019, jejich výsledek byl ale zveřejněn až nyní, a přibližuje ho i nově publikovaný čtyřdílný dokument. Verdikt expertů byl jasný - vrahem rozhodně byl Hart.

A po prostudování případu se šerif Reed domnívá, že i kdyby neexistovaly žádné testy DNA, beze vší pochybnosti se dá říct, že závěry původních vyšetřovatelů byly správné a zabíjel obviněný muž. „Pachatelem je beze vší pochybnosti on,“ vyjádřil se šerif.

Ve prospěch Hartovy viny podle šerifa Reeda svědčí třeba to, že jeho dřívější znásilněné oběti vypověděly, že Hart při činech velmi podivně sténal. Popis těchto zvuků se shodoval s tím, co dle svých výpovědí slyšeli v noci vražd ostatní obyvatelé v kempu.

Reed rovněž vylučuje, že by měl Hart spolupachatele. Podle něj třeba i otisk boty v krvi ve stanu vznikl spíše náhodně. Sice vzhledem ke své velikosti nepatřil Hartovi, Reed si ale myslí, že jej tam zanechal někdo z tábora, a to až po objevení mrtvých těl.

Každopádně se zdá, že rodiny mrtvých dívek po letechodhalily pravdu. Oficiálně bude ale případ vražd na dívčím skautském táboře nejspíše nadále veden jako nevyřešený a Hartovi nikdy nebudou vraždy soudně přičteny.