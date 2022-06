Podle zpravodajského kanálu News Channel 10 zaznamenaly bezpečnostní kamery v zoo 21. května kolem půl druhé ráno neidentifikované stvoření, které se plížilo kolem obvodového plotu. Zaměstnanci zoo si podivné postavy všimli, když procházeli záběry pořízené bezpečnostními kamerami, a dosud vůbec netuší, o jakého tvora se jedná.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT