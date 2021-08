Zemětřesení v karibském státě udeřilo v sobotu v 08:30 místního času (14:30 SELČ). Jeho ohnisko bylo v hloubce asi deseti kilometrů a epicentrum asi 150 kilometrů západně od metropole. Otřesy byly patrné i v sousední Dominikánské republice, která spolu s Haiti leží na ostrově Hispaniola, a také na dalším karibském ostrově Kubě.

Další záchvěv půdy o síle 5,9 stupně postihl Haiti v sobotu pozdě v noci. Není zatím jasné, zda způsobil dodatečné hmotné škody či oběti na životech.

Nejhůře zasažen sobotním zemětřesením byl jihozápad Haiti, kde se podle Červeného kříže zřítily domy, mosty i kostely v době konání ranních mší. Poškozeny byly i silnice a také některé nemocnice.

Státy z regionu už na Haiti posílají humanitární pomoc, kromě potravin také léky či zdravotnický materiál, včetně například roušek kvůli pandemii covidu-19. Mnozí ale potřebují i psychickou pomoc, protože někteří přišli o své blízké nebo o střechu nad hlavou při ničivém zemětřesení, které tuto nejchudší zemi západní polokoule s 11 miliony obyvatel postihlo v roce 2010. Tehdy zemřelo na 300 tisíc lidí.

Vyhlášení nouzového stavu

Civilní ochrana uvedla, že do nemocnic stále přivážejí další zraněné, vyproštěné z trosek. Uvedla také, že zničeno bylo přes 1000 domů, několik kostelů, dva hotely a tři školy.

Premiér Ariel Henry už v sobotu vyhlásil na měsíc stav nouze. "Máme informaci, že místní nemocnice, zvláště ta ve městě Les Cayes, jsou zahlceny zraněnými," uvedl Henry, který zemi vede po červencové vraždě prezidenta Jovenela Moïseho.

Záchranné práce podle Reuters patrně zkomplikuje tropická bouře Grace, jejíž předpokládaná trasa vede přes Haiti a začátkem příštího týdny by do oblasti mohla přinést vydatné srážky a silný vítr.

Ministerstvo zahraničí: Mezi oběťmi nejsou Češi



Ministerstvo zahraničí ČR nemá informace o tom, že by mezi oběťmi zemětřesení na Haiti byli čeští občané. Situaci i nadále sleduje. ČTK to dnes sdělil Jakub Kopecký z odboru komunikace MZV. Haiti zatím Česko o pomoc po přírodní katastrofě nepožádalo.



Pokud by Haiti o pomoc Českou republiku požádalo, byli by do karibského státu vysláni pražští hasiči. České televizi to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Ostravští hasiči v posledních dnech pomáhali s likvidací lesních požárů v Řecku.



"Pokud by byla vyslána česká pomoc, primárně o ní musí rozhodnout ministr vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničí," sdělil ČT Vlček. Hasiči podle něj už udělali přípravu na případnou cestu. "Máme nasmlouvaného leteckého dopravce," dodal Vlček.