Vlastně je to poměrně výjimečná událost i za běžných podmínek: obvykle se ostré střelby oddílu konají jednou ročně. Tentokrát byla pauza delší: kvůli covidu se odmlka protáhla na dva a půl roku. Velitel 132. dělostřeleckého oddílu Marek Lupták navíc připomněl, že v uplynulých měsících přišlo k 13. dělostřeleckému pluku několik nováčků.

„Většina z nich seděla tento týden v danách poprvé,“ odkázal na uplatnění 152milimetrových samohybných kanónových houfnic vzor 77 nazývaných Dana. Mimochodem – pokud se prý toto označení napíše velkými písmeny, znamená vlastně zkratku: dělo automobilní nabíjené automaticky. Vedle využití nabíjecího automatu je však možné i ruční nabíjení – a i to si účastníci cvičení vyzkoušeli.

Posádky osmi osmikolových houfnic Dana nečekaly jen samotné ostré střelby – kdy se počítá s tím, že dělostřelci zasáhnou cíl hned první ranou (avšak trénují se i situace, kdy návodčí hlásí, že je třeba palbu opravit). V rámci výcviku došlo mimo jiné i na plánování střelby, spolupráci se spojaři, opravy techniky v terénu, na první či urgentní pomoc, ale i na na přesun techniky po železnici. K tomu se 13. dělostřelecký pluk pochlubil na facebooku: „Ve vagonování už jsme machři.“ Pojíždět s těžkou technikou, z níž je výhled jen omezený, po plošinových vagonech o prakticky stejné šíři, jako mají vojenská vozidla, přitom je fakt machrovina.

Především však byl výcvik podle Luptákových slov neocenitelný možností vyzkoušet si situace podobné skutečnému bojovému nasazení. Cvičení Eligible Barrels pracovalo s obvyklým scénářem, kdy proti sobě stojí armády dvou států. Nasazení dělostřelců je pak následující: průzkum zpozoruje cíl, který s přesnými detaily včetně vzdálenosti ohlásí na nadřízený stupeň velení – a to určí palebnou baterii, jež dostane za úkol jeho zničení nebo zpomalení. Pak už se s konkrétní jednotkou spojí dělostřelecký návodčí a společně připraví palebný přepad. S výstřelem na cíl vzdálený až 20 kilometrů se počítá do tří minut – přičemž je třeba brát v potaz spoustu ovlivňujících faktorů. Patří k nim například teplota, vítr, typ nábojky a zapalovače, ale i to, zda se střílí přímo, nebo přes překážku.

Osvědčené houfnice Dana jsou konci kariéry



- 132. dělostřelecký oddíl je vyčleněný pro 7. brigádní úkolové uskupení (na bázi 7. mechanizované brigády), kde má za úkol palebnou podporu jednotek během operací vysoké intenzity. Na doupovském cvičení byl prověřen z úrovně 13. dělostřeleckého pluku.

- Třináctý dělostřelecký pluk (respektive 131. a 132. dělostřelecký oddíl) mají v současné době ve výzbroji 48 kusů samohybných kanónových houfnic vzor 77 Dana. Ty ve vojsku našeho státu (dnes v Armádě ČR, dříve v Československé lidové armádě) slouží už čtyři desetiletí.

- Nyní se chystá přezbrojení. Smlouva na pořízení 52 nových samohybných houfnic Caesar francouzského výrobce Nexter Systems byla podepsána již za bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO). Podle tehdejšího náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty se tím české dělostřelectvo posune do 21. století.

- 50 z 52 děl Caesar pro českou armádu bude vyrobeno přímo v České republice. Dodávky se uskuteční v letech 2024 až 2026. Konečná cena dosahuje 8,5 miliardy korun včetně DPH.



Zdroj: Armáda ČR