V Příbrami žije množství seniorů, kteří z preventivních důvodů nebo kvůli karanténě (předpokládáme v následujících týdnech) nechtějí / nemohou do obchodů, lékáren a MHD. Zároveň někteří nemají pro zajištění nákupů přirozenou sociální síť (rodina, známí, sousedé), nasmlouvanou pečovatelskou službu ani možnost objednání nákupu on-line. Tady se rozhodlo pomoc Dobrovolnické centrum ADRA Příbram. Jako součást humanitární organizace ADRA budou dobrovolníci spolupracovat se sociálními odbory všech městských částí, které předají kontakt na DC ADRA Příbram vytipovaným potřebným seniorům.

Dobrovolnické centrum ADRA nabízí pomoc v nouzové situaci | Foto: archiv DC Adra Příbram

Organizace tedy hledá ochotné a důvěryhodné dobrovolníky ADRA, kteří by pomohli s dovážkou / donáškou nákupů těmto potřebným seniorům. Míra zapojení by závisela na každém dobrovolníkovi individuálně, i jednorázová pomoc může být významná. Otázku zdravotního rizika pro dobrovolníka konzultovali se Státním zdravotním ústavem. Pro poučeného dobrovolníka, který dodrží hygienická doporučení (bezkontaktní předání nákupu, dezinfekce rukou - zájemcům upřesníme konkrétní postupy), není riziko nákazy vyšší než při běžném nákupu v obchodě. "Propojujeme svět těch, kteří pomoc potřebují, se světem těch, kteří pomoc nabízejí. Pokud se do této formy pomoci rozhodnete zapojit, odepište prosím na mail a.simakova@adracz.com Předem vám s úctou děkujeme," uvedla Anna Simáková, koordinátorka celé akce v Příbrami.