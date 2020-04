ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Adventure golf bude otevřený každý den od 10 do 18 hodin za předpokladu dodržování přísných hygienických nařízení a při maximálním počtu 15 osob ve stejný okamžik. Pro vstup na hřiště bude otevřena horní brána do areálu, z Milínské ulice. Parkování je možné na staré Milínské cestě, parkoviště pod golfem zůstává uzavřené. Otevřeno bude pouze za hezkého počasí.

„Otevření hřiště pod Svatou Horou, byla taková zkouška pro případné otevření areálu Nový rybník. Bohužel se ukázalo, že i na sportovišti, které je zaměřeno jen na užší okruh návštěvníků, se pravidla porušovala a ohlídat dodržování nařízení je přinejmenším náročné. Nedovedu si tedy představit, jak bychom hlídali celý areál, a to tak specifický, jako je areál Nový rybník,“ řekl ředitel Sportovních zařízení města Příbram (SZM) Jan Slaba.

Otevření samotného Adventure golfu se zdá být schůdné nejen z důvodu menší rozlohy a charakteru činnosti, ale také díky možnosti regulace vstupu osob na základě půjčování holí a neustálého dohledu obsluhy.

„Adventure golf je do jisté míry dynamická, organizovaná činnost. Hráči jsou neustále v pohybu a neshlukují se. To je velký rozdíl oproti zbytku Nováku včetně skateparku, kde se lidé z principu setkávají, posedávají a setrvávají delší dobu na jednom místě, a to vůbec nemluvím o počtu lidí, kteří by se v případě otevření, do areálu vydali. Za hezkého počasí, které teď je, se bavíme o stovkách až tisících návštěvníků za den,“ vysvětlil ředitel SZM.

Návštěvníci hřiště si budou moci také zakoupit si i drobné občerstvení, a to prostřednictvím výdejového okénka u vstupu na hřiště. „Prosíme návštěvníky, aby si po celou dobu hry chránili dýchací cesty rouškou či šátkem, měli rukavice a dodržovali veškeré podmínky vyvěšené u vstupu. K dispozici bude samozřejmě desinfekce,“ apeluje na návštěvníky Slaba.

Podmínky vstupu na Adventure golf Nový rybník:

- Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s výjimkou dodržování vzdálenosti nejméně 2 metry mezi sportujícími.

- Používání desinfekce, dodržování správné hygieny rukou a nošení rukavic.

- Omezení kontaktu s jinými osobami (obsluha, dozor, ostatní hráči) na nezbytně nutnou dobu.

- Povolené jsou skupiny o maximálně 2 lidech, s výjimkou členů domácnosti a odstupu nejméně 2 metry od ostatních.

- Sociální zařízení (WC) a jiné vnitřní prostory jsou mimo provoz.

- Zákaz volného pohybu osob nevykonávajících sportovní aktivitu.