Pavel Janda

předseda oddílu OK Dobříš, Dobříš

Pavel Janda.Zdroj: archiv Pavla Jandy

Obecně letošní volby samozřejmě rozhodne to, jak byli lidé spokojení s fungováním současného vedení radnice. Témat k řešení je tu více, ale pokud bych měl zmínit nějaké konkrétní, je to určitě stav náměstí. Je skvělé, že se podařila rekonstrukce dotáhnout do současného stavu, je ale potřeba pokračovat dále. Občané Dobříše si jistě zaslouží hezký střed města místo vydlážděného autobusového nádraží. Snaha tento projekt dokončit by tedy měla být jednou z priorit. Dalším tématem je kvalita a dostupnost sportovišť pro spolky a občany. Zde bylo opět odvedeno hodně dobré práce a je potřeba v ní pokračovat. S podporou aktivity občanů také souvisí zlepšení bezbariérového přístupu po městě a samozřejmě větší podpora cyklodopravy.