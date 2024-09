Rodiče Langovi zmrzlinárnou doslova žili a v roce 1995 je časopis Periskop vybral za místo s nejlepší zmrzlinou v Příbrami. „Když jsme ale museli místo opustit, rodičům se po zmzrlinárně stýskalo. Zhruba před osmi lety vyrobil tatínek na naší zahradě v Jincích pojízdnou prodejnu. Připravil si projekt a když zmrzlinárna zavře, couvneme s ní po kolejích tři metry do zahrady, zavřeme vrata a není po ní ani stopy. Je to z bezpečnostních důvodů,“ vysvětlila Štrobová. Její tatínek byl vůbec velmi zručný, protože sestrojil i speciální hýbací reklamu. Je na baterie.

Irena Štrobová tedy pokračuje v rodinné tradici. A na první pohled je znát, že ji to baví. Stánek je růžový se záclonkami a brigádnice Dominika má na sobě krásnou zástěrku s volánky. Zmrzlinový přístroj je velmi moderní. „Zakoupila jsem ho v Itálii, stál celé jmění. Směsi beru od dvou českých dodavatelů. Nicméně si je vylepšuji, ale recept neprozradím. To je rodinné tajemství. Všechny příchutě jsou smetanové s laktózou a nabízíme jen takové, které nám chutnají. Letošní novinkou je makronková. Má mandlový nádech,“ prozradila podnikatelka, která prodává zhruba třicet příchutí

Každý den je jiná příchuť, ale vždy s vanilkovou. Malá stojí 30 korun, velká o deset korun více. V době naší návštěvy točili další letošní novinku yuzu citron. „Nemám ráda vodové zmrzliny a tahle je smetanová a krásně osvěžující,“ prohlásila jedna ze zákaznic. „Rozhodně je lepší než u nás,“ dodala další, která se zde zastavila vůbec poprvé.

Podle Štrobové jsou nejžádanější příchutě čokoládová špička nebo slaný karamel. „Táta mi se zmrzlinárnou pomáhal, radil, ochutnával a kritizoval. Naučil mě, jak udržovat vysokou kvalitu. Bohužel ale před dvěma roky zemřel, a tak tu mám alespoň jeho fotografii,“ ukazovala Štrobová.

Navštívili jsme zmrzlinárnu, kterou jste vybrali jako nejlepší na Příbramsku | Video: Jana Hájíčková

Do budoucna uvažuje, že by u stánku rozšířila parkovací místa, která v jednu chvíli vůbec nestačila. Někdo si bral zmrzlinu do auta, jiní zde usedli na lavičku. Také si s sebou vozili termomisky. Jeden zákazník pracuje v Příbrami a bydlí v Hořovicích. Vždy se zde zastaví s miskou pro tři velké zmrzliny. „Vozím je manželce,“ vysvětlil.

Pravidelným zákazníkem je i zemědělec Jirka z Hořovic: „Mají zde všechny dobré. Jezdím sem jednou týdně.“ A na zmrzlinu sem přijel i Petr z Příbrami: „Pracuji v Hluboši, tak se tady vždycky zastavím, než jedu domů. Nejvíce mi zde chutná čokoládová, kávová nebo pistáciová. Ještě je dobrá zmrzlina v Rožmitálu pod Třemšínem, kde je trochu lacinější.“

Irena Štrobová nabízí i několik druhů polev, posypů a několik druhů káv. „Hodně se prodává ledová káva,“ dodala. Otevřeno má v sezoně od dubna do konce září každý den od 10 do 19 hodin podle počasí. „Když prší, tak otevřeme třeba až ve 12 hodin,“ rozloučila se podnikatelka s tím, že když je v říjnu ještě hezké počasí, tak mají otevřeno i o víkendech.