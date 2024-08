Svářeči pozice: Svářeči Nástup: ihned na neurčito Mzda: 33000,- až 40000,- Kč Kontakt: Ing. Jakub Kovařík, MBA, tel. 604 847 608, email: kovarik.jakub@technoing.cz Prvotní kontakt: telefonicky, emailem, osobně v provozovně Místo výkonu: Rosovická 1896, 263 01 Dobříš Popis: Do našeho týmu svářečů hledáme nového kolegu - staňte se součástí stabilní rodinné firmy s pohodovou pracovní atmosférou a v případě Vašeho zájmu i možností vycestovat do celého světa! Co požadujeme: Znalost výkresové dokumentace, odpovědnost, pečlivost, férové jednání a svářečský průkaz CO2 s tím, že průkaz VZV, vazačské a jeřábnické zkoušky výhodou. Co nabízíme: Atraktivní NÁSTUPNÍ plat 33 - 40+ tis. Kč (dle zkušeností uchazeče) a v případě výjezdu na montáž až 50 - 80 tis. Kč, práci v jednosměnném provozu, možnost práce přesčas s příplatkem 25/50/100% + dodatečná prémie 60Kč/h, dlouhodobou jistotu práce ve stabilní a stále rostoucí firmě. Benefity: příspěvky na obědy ve firemní jídelně (+50Kč/den), prémie za služební cesty, možnost přesčasu, cestovní benefity výrazně nad rámec ZP, čistá prac. doba 7h:45m (placeno 8h). 33 000 Kč

