Veřejný prostor využívají všichni obyvatelé města, proto si nakládání s ním zaslouží určitou pozornost. To si aspoň myslí skupina A-tým, která vznikla v Příbrami a jejími členy jsou převážně místní architekti, kteří chtějí městu v této oblasti pomoci.

A-tým při jednání v příbramském divadelním klubu. | Foto: archiv A-týmu

A-tým se by mimo jiné rád zaměřil na architektonickou soutěž na rekonstrukci náměstí J. A. Alise na Březových Horách. „Nápad se soutěží se mi líbí. Březové Hory vnímám jako takovou svébytnou část města a myslím si, že by bylo dobré, aby si místní obyvatelé mohli říci, co v této části města chtějí či nechtějí,“ řekl starosta města Jan Konvalinka.