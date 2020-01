Úpravy areálu provedly příbramské Technické služby, které také mají jeho provoz a údržbu na starost.

„Areál bylo oplocený hustším pletivem, aby menší plemena psů z něj neutíkaly ven, bezpečnější vstup a zatím jsou v něm tři překážky, ale jejich počet se podle zájmu může v budoucnu změnit“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Jediné co by zatím uživatelé psího výběhu u Litavky hledali marně, je jeho provozní řád. „Pracovalo se ještě na jeho doplnění, takže zatím v areálu vyvěšený není, ale napravíme to v co možná nejkratším horizontu,“ doplnila mluvčí města Eva Švehlová.