Autobusem v Příbrami už jen v roušce nebo s šátkem či šálou

Vedení Příbrami apeluje na veřejnost v rámci bezpečnosti a prevence, aby všichni nosili roušky. Proto od úterý 17. března platí, že cestující do městské hromdné dopravy (MHD) mohou pouze se zakrytými ústy a nosem. Situace si žádá opatření, ke kterým patří co nejmenší koncentrace osob a co nejvyšší ochrana.

Příbramský starosta Jan Konvalinka vyzývá k nošení roušek i vlastní výroby. | Foto: archiv Jana Konvalinky