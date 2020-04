ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Všichni lidé, kteří navštíví příbramskou nemocnici, musí projít měřením tělesné teploty. Na službách se v tomto místě střídají sestry z nejrůznějších oddělení. Pro některé je tato zkušenost úplnou novinkou. Jednou z nich je také Barbora Švarcová.

Služby u vstupu do příbramské nemocnice jsou rozdělené na skupiny, aby se jednotliví sloužící zdravotníci mezi sebou nepotkávali, vystřídali se a nemohli se případně nakazit koronavirem. „Pro mě jako fyzioterapeuta je to něco úplně nového, protože sloužím dvanáctihodinové směny a to i ve směnách denních i nočních, takže to je pro mě určitě velká změna,“ řekla Barbora Švarcová.

Co se týká kontaktu s příchozími do areálu Oblastní nemocnice Příbram, tak podle jejích slov se příchozí chovají slušně a respektují pokyny služby u vstupu. Obavy přímo z nákazy koronavirem nemá. „Nemyslím na to, rodině se o mě sice bojí, ale nezakazují mi chodit do práce,“ dodala Barbora Švarcová s úsměvem.

Pandemie koronaviru ji ovlivnila především v oblasti práce, ale třeba i dětí. „V současné době je to pro mě v tomto směru náročnější, už se všichni těšíme, až se vrátíme do normálního režimu“ přiznala.

A jak se dívá na současnou situaci, kdy někteří lidé už polevují v dodržování nařízení vlády a i v příbramských ulicích už jsou poměrně běžně k vidění lidé bez zahaleného obličeje? „Ve městě bych trvala na dodržování nařízení a pohybu se zakrytým obličejem, ale chápu, že v přírodě, když si jde někdo zasportovat, že roušku sundá,“ řekla Barbora Švarcová závěrem.

