/FOTOGALERIE/ Na začátku září zahájí provoz vnitřní bazén příbramského aquaparku, který byl kvůli nezbytným opravám na několik týdnů zavřený. Neznamená to ale, že se přestane plavat venku. Za hezkého počasí bude venkovní bazén dále čekat na návštěvníky, ovšem v jiných časech než o prázdninách.

Ve vnitřním bazénu aquaparku v centru města na sklonku letních prázdnin finišují opravy, kvůli kterým byl od konce července mimo provoz. Jak v posledních Minutkách z radnice uvedl místostarosta Miroslav Peterka, potřebné zásahy navazovaly na loňské havarijní opravy. Práce podle něho zahrnovaly například opravy sprch v sauně, kde byla narušená hydroizolace, sušáren s nevyhovující elektroinstalací a chybějící hydroizolací, podlahy a schodů malého bazénu nebo některých částí tobogánu.

„Vnitřní bazén bude otevřen 4. září,“ potvrdil místostarosta. Dále zůstane v provozu i bazén venkovní, a to až do konce září – za příznivého počasí a už s jinou provozní dobou.

Až do konce prázdnin je venkovní bazén otevřen ve všedních dnech od šesti a o víkendech od osmi hodin, pokaždé do dvacáté hodiny. V září to bude ve všedních dnech od třinácti a o víkendech od jedenácti hodin, končit se bude shodně v devatenáct hodin.