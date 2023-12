/FOTO, VIDEO/ Jako každý rok i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti Betlémské světýlko. Světlo je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a do České republiky byl vánoční plamínek dovezen skautskou delegací, která světlo rozšíří do všech koutů země.

Skauti loni rozdávali Betlémské světlo na Svaté Hoře v Příbrami. | Foto: Petra Sýkorová

Štafetou se plamínek Betlémského světla dostane do velkého množství měst a obcí. Obvykle se nosí do kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, mateřských školek, nemocnic a na hřbitovy. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Speciální akci při rozdávání Betlémského světla pořádají v Novém Kníně. Světýlko zde bude k dispozici v sobotu 23. prosince od 14 do 16 hodin nejen v místní skautské klubovně, ale také na stanovištích v ulicích po celém městě i v okolních obcích, zkrátka všude tam, kde bydlí skauti.

Pro Betlémské světlo si mohou zájemci dojít o Štědrý den ke kapličce v Novém Podlesí u Příbrami. Plamínek si mohou lidé připálit od 9 do 11 hodin. Poté bude možné si světélko tradičně vyzvednout u Knechtlovic kříže, kde bude hořet do pozdních večerních hodin.

Plamínek budou rozdávat také v chraštickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 23. prosince od 16.30 do 17 hodin. Poté bude lampa s Betlémským světlem svítit po celé vánoční svátky v betlému na návsi v Chrašticích. S lucernou se mohou lidé vydat v sobotu 23. prosince od 14.30 hodin k vánočnímu stromu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Sedlčanech.

Dojít si pro Betlémské světlo mohu i poutníci, kteří se vydají do kostela Svatého Jana Křtitele a kláštera benediktinského proboštství Baštín v Brdech. Odnést si odtud plamínek mohou lidé už v neděli 17. prosince od 15 hodin.

Další místa na Příbramsku, odkud si lidé mohou do svých domovů odnést Betlémské světlo, najdete na webových stránkách Betlémské světlo.

