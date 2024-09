Ředitelka dobříšské knihovny Kateřina Pechová má pod sebou věkově rozdílný tým, což považuje za skvělé. „Každý přináší do atmosféry v knihovně svůj otisk. Někdo má hudební talent, někdo výtvarný, někdo nekonečnou fantazii a já peču na akce dorty. Navzájem se učíme ohleduplnosti a zároveň můžeme připravovat akce pro celé spektrum návštěvníků. V týmu se vždy najde někdo, kdo do dané věkové skupiny spadá a ví, čím ji zaujmout," uvedla ředitelka.

Podle Kateřiny Pechové je nejjednodušší vžít se do kůže zaměstnanců a představit si, co by udělalo nebo neudělalo radost jí samotné. Dveře tu jsou otevřené dětem i vnoučatům, další kolega si sem pravidelně bere dva psy, porady probíhají neformálně na gauči a vacích.

Nesmírně si cením pracovního nasazení paní ředitelky a celého jejího týmu. Do veškerých aktivit, které knihovna pořádá, je vkládána od počátku srdečnost. A právě díky přívětivé atmosféře sem chodí rádi nejen čtenáři, ale i další návštěvníci," pochválila knihovnu místostarostka Dobříše Jindřiška Romba.

close info Zdroj: se souhlasem Martina Zoubka zoom_in Městská knihovna Dobříš. Porady se konají v uvolněné atmosféře.

Vedoucí milínské knihovny Dana Reiterová zase přišla za vedením obce s tím, že by kvůli rodinným důvodům potřebovala zkrátit úvazek. Dostala zelenou na půlroční zkušební sdílený režim. „Teď po půl roce obec viděla, že to funguje, a přešli jsme do ostrého režimu. Musím říct, že sdílený úvazek je skvělá věc. Jsem mnohem víc v pohodě, stíhám osobní život, a s Kamilou sdílíme pracovní zkušenosti i nápady," popsala vedoucí knihovny.

Kamila Nergerová, která se s Danu Reiterovou na pracovní pozici vykrývá, je zároveň její dcerou. „Věděla jsem, že úvazek můžu sdílet jen s někým, s kým se na všem domluvím a na koho se můžu spolehnout,“ vysvětlila.

Tajemník Milína Petr Walenka konstatuje, že je rád, že se obci podařilo vybudovat a stabilizovat knihovnu. Připouští, že do sdílených úvazků se mnoho zaměstnavatelů nepouští, ale on v nich vidí spíše pozitiva. „Mám vlastní zkušenost, kdy jsem musel dělit svůj čas mezi práci a rodinu, a takováto sdílená pozice by mi hodně usnadnila život. O to bylo rozhodnutí o vytvoření sdíleného místa v knihovně snazší," vyjádřil se tajemník.

Knihovnice a knihovníci musejí dnes zvládat neuvěřitelnou škálu činností. „V rámci letošní Bibliotheca inspirans jsme proto hledali inspirativní příklady mezi knihovnami a jejich zřizovateli, kteří nezapomínají pečovat o to nejcennější – své zaměstnance. Podporují je, vytváří komfortní podmínky pro každodenní práci a pečují o jejich duševní pohodu,“ vysvětlila Kateřina Uhlíková z Nadace OSF, která společně s Českou spořitelnou za oceněním Bibliotheca inspirans stojí.