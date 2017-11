Brambory nejspíše zdraží

Příbramsko -- Českou republiku na jaře letošního roku postihlo období sucha, které bude mít dopad na nákupní ceny jednotlivých komodit.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/imago stock&people

Jednou z nich jsou klasické obyčejné brambory. Brambory, které jsou jednou ze základních potravin, patrně podraží. Lze očekávat, že kvůli jejich neúrodě v důsledku suchého počasí, jejich cena poroste. Podle ředitele Českého bramborářského svazu Miloslava Chlana je kvalita brambor dobrá, v některých regionech špičková. Při prodeji ve velkém se farmářská cena za kilogram pohybuje do čtyř korun. „U zemědělců, kteří prodávají ze dvora, jde o osm korun za kilo. Koncem sklizně by se mohla cena mírně zvyšovat, zhruba o korunu,“ uvedl Chlan. Doplnil, že zásoby by měly vydržet až do jara.

V příbramském regionu prodávají farmy v letošním roce kilo brambor kolem sedmi korun. Jejich cena je závislá na úrodě. V okolních regionech, kde byla kvůli suchu úroda brambor nižší, se pohybují farmářské ceny kolem deseti korun. Ceny farmářů jsou tak nižší než v obchodech.

V supermarketech se kilogram českých brambor pohybuje v cenové relaci 12 až 15 korun, ve slevové akci je můžete nakoupit až v ceně kolem sedmi korun. Platí, že cena brambor se mění podle odebíraného množství. Například Zemědělská společnost Kosova Hora nabízí brambory s cenou odstupňovanou podle hmotnosti. Pokud si zakoupíte množství do sto kilo, zaplatíte za kilo 6,9 korun.

Při větším množství se cena postupně snižuje až na 4,5 korun za kilo. Pokud tedy chcete za brambory ušetřit, vyplatí se spíše nakoupit jich více a uskladnit. Při nákupu pár kilo v supermarketu zaplatíte i několikanásobek nákupní ceny od zemědělce.

V příbramském okrese se brambory pěstují jen v některých zemědělských firmách nebo družstvech. Jde o brambory konzumní, krm-né a sadbové. Jedním z pod-niků, kde brambory produkují, je Buky Agro z Březnice. Pavel Bukovjan, zástupce firmy, shrnul letošní úrodu takto: „Brambor se urodilo méně, řekl bych, že celkově podprůměrně, ale úplná katastrofa to nebyla.“

Také upřesnil, že důvodem snížené úrody bylo suché jaro. Konzumních brambor bylo méně než loni, další komplikace způsobená suchem se projevila u bramborové sadby na příští rok. Protože bylo jaro suché, brambory „spaly“ a málo rostly. U sadbových brambor se řeší ukončení vegetace desikací, ta má jako hlavní cíl omezení přenosu virových chorob a regulaci velikosti hlíz. V červenci začaly deště a brambory spustily prudký růst a nenechaly se v růstu zastavit ani desikátem, takže sadba přerostla.

Podle odborníků na výzkum globálních změn při AV ČR můžeme očekávat, že se se suchými obdobími a bleskovými povodněmi, které ale nepomohou půdě vodu udržet, budeme setkávat stále častěji.