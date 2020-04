Pobytem rysa ostrovida, a možná častějším než jen příležitostným, se může pochlubit Chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy. Podle páteční informace Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) potvrzuje jeho přítomnost záběr fotopasti z 20. ledna - a také stopy ve sněhu pozorované v jihobrdských lesích přednedávnem; na počátku minulého týdne.

Brdy zaznamenaly návštěvu rysa. | Foto: www.ochranaprirody.cz

Návštěvy rysa v Brdech zaznamenali ochránci přírody i v minulých letech. Podle mluvčí AOPK Karolíny Šůlové se dá předpokládat, že do Brd rysové zavítají každoročně. Důkaz, že by tam tyto samotářské a skrytě se pohybující šelmy žily trvale, však chybí. Nicméně – objev stop ve sněhu z pondělí 23. března by přinejmenším mohl být jistou indicií v tomto směru.