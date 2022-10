Opravy za statisíce korun: Sedm kilometrů silnice u Březnice čeká rekonstrukce

Velké rekonstrukce by se měla dočkat silnice druhé třídy II/174 z Březnice směrem na obec Hudčice a dále k hranici krajů Středočeského Jihočeského. Po jednání středočeských radních ve čtvrtek 6. října o tom informoval mluvčí kraje David Šíma s tím, že radní rozhodli o zařazení projektu do takzvaného zásobníku stavebních akcí. To je seznam aktivit, s jejichž realizací se počítá – a papírově je už úředníci částečně připravili, přičemž detailnější přípravy nadále pokračují. Co je třeba obstarat především, jsou peníze.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal