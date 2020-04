ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Naštěstí byly práce zahájeny ještě před vyhlášením nouzového stavu, koronavir je tak neohrozil. Zatím. „Město nemá zastavené stavby, zároveň ale přicházejí informace od firem, které upozorňují na možné průtahy,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka.

O úpravě vnitrobloků u křížových domů se v Příbrami mluví už od roku 2016'ku. Stavební práce začaly podle plánu letošního 11. března. Zakázku získala v soutěži firma Silnice Nepomuk s cenou 9 377 500 korun. „Jsem rád, že se stavební firma nezalekla možných personálních nedostatků a konečně začala realizace tohoto projektu. Mám z toho radost,“ dodal starosta.

Ještě před zahájením prací zaměstnanci Technických služeb Příbram demontovali ve vnitrobloku staré veřejné osvětlení. Prvním krokem je nyní výměna inženýrských sítí, následovat budou povrchy.

Součástí prostoru je také umělecká fontána. Mnozí místní lidé se zajímali, jaký bude její další osud. Podle jejich mínění by se měla rozebrat a uložit pro další využití. „Ano, zmíněná fontána bude rozebrána a deponována,“ uklidňuje veřejnost mluvčí města Eva Švehlová.

Pro samotnou stavbu je stávající nouzový stav určitou výhodou, neboť obchody kromě potravin nebo nízkoprahový klub pro mládež Bedna jsou v těchto dnech uzavřen, a tak nedochází ke kolizi jejich provozu se stavebním ruchem.

Vedení města před časem pořádalo na téma revitalizace vnitrobloků křížových domů několik veřejných diskuzí s obyvateli této části Příbrami. Dokonce se mluvilo o architektonické soutěži na celý projekt, nicméně pak od tohoto záměru radnice upustila.

Bezbariérově ke 'kulturáku'

Druhým zahájeným projektem je vybudování bezbariérové trasy k příbramskému kulturnímu domu. V polovině března začaly práce na chodníku v ulicích Tylova a Osvobození. Práce provádí pražská firma PORR za nabídkovou cenu 2 117 964 korun.

Stavba je rozdělená do tří etap. Do 5. dubna se bude pracovat na chodníku v Tylově ulici. Následovat bude křižovatka ulic Tylova a třídy Osvobození, s níž se počítá v termínu od pondělí 6. do neděle 12. dubna. Závěrečnou etapou bude vybudování přístupové cesty na třídě Osvobození, jejíž stavba potrvá až do čtvrtka 21. května.

„Poslední krokem k úplné bezbariérovosti bude úprava hlediště velké scény divadla. V době letních prázdnin dojde k výměně sedadel za pohodlnější. Kapacita hlediště se sníží ze 488 míst na 443, šest z nich přitom bude určeno pro vozíčkáře,“ vysvětluje příbramský starosta.

Jak s opravou městského bazénu?

Současný nouzový stav pravděpodobně výrazně ovlivní jinou velkou příbramskou investiční akci – několik let plánovanou celkovou opravu městského bazénu. Podle původních plánů se mělo v letošním roce začít přípravnými pracemi v hodnotě 50 milionů korun, ale město bude muset kvůli očekávanému výraznému výpadku v příjmech celý projekt přehodnotit a zřejmě se začne úplně od začátku.