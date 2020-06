Bylo zahájeno hlasování o veřejně prospěšných projektech

Do třetího ročníku participativního rozpočtu města Příbram se letos přihlásilo sedmnáct projektů. Do hlasování veřejnosti, které začalo v pondělí 1. června, postoupilo deset návrhů. Dva miliony korun, to je částka, která bude rozdělena na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu.

Příbramská radnice. | Foto: Eva Švehlová

Oproti předchozím ročníkům byla částka navýšena s tím, že projekt se bude do budoucna realizovat jednou za dva roky. Přihlášeno letos bylo celkem sedmnáct návrhů. „Sedm námětů bylo z důvodu nesplnění kritérií vyřazeno. Občané tak budou moci své hlasy prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 rozdělit mezi deset zajímavých nápadů,“ uvedla Zuzana Kučerová z odboru Kancelář města. Stavba za 162 miliard. Česko poskytne ČEZ půjčku na pátý blok v Dukovanech Přečíst článek › Do hlasování se může zapojit od 1. do 20. června každý. Záměrem je, aby to byli zejména lidé, kteří v Příbrami žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas a jednalo se tak o skutečnou podporu místní komunity. Rozdělit své hlasy lze mezi libovolné návrhy, přičemž jednomu projektu mohou hlasující přidělit maximálně jeden plusový a jeden minusový hlas. Celkem má každý k dispozici tři plusové a jeden minusový bod. Seznam projektů, o který se hlasuje, najde veřejnost na webových stránkách města. O vodovodní přivaděč má zájem deset obcí. V úvahu přicházejí dvě trasy Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu