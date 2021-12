Publikovány jsou jedinečné i dosud neznámé dobové fotografie z Čapkova života, přičemž zaměření prozrazuje název publikace: Čapkova Strž v obrazech. Právě zde Čapek od roku 1935, kdy doživotní užívání domu s pozemkem dostal jako svatební dar (od příbuzného, majitele místního velkostatku Václava Palivce), až do své smrti o Vánocích 1938 s oblibou pracoval, zahradničil i přijímal známé osobnosti. Ve spolupráci s nakladatelstvím Pražské příběhy knihu vydává Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše: muzejní instituce působící přímo v tomto domě.

Tam si ji také od poloviny prosince budou návštěvníci moci pořídit. Ano; od půlky prosince. Což znamená, že zájemci ještě stihnou koupit atraktivní dárek pod stromeček. A znamená to i něco dalšího: Čapkův památník na Strži zůstává přístupný i v zimě. Otevřeno je od pondělí do pátku mezi devátou a šestnáctou hodinou.

Během prosince si návštěvníci mohou zavzpomínat i na Čapkovu manželku, herečku Olgu Scheinpflugovou, od jejíhož narození uplyne v pátek 119 let. Vedle stálé expozice ji připomene několik zajímavostí z depozitáře, vystavovaných jen do konce roku. Jsou mezi nimi její cestovní pas – nebo třeba účet od krejčího za kostým pro hru Madla z cihelny. Nechybí však ani kuriozity ze soukromé sbírky, jimž vévodí list z památníku jistého novináře doprovázejícího v roce 1936 do Prahy rumunského krále Karla II.: jsou na něm věnování Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové i podpisy hned tří profesorů Univerzity Karlovy: Josefa Šusty, Františka Groha a Zdeňka Nejedlého.

Právě do časů, kdy tohle všechno byla současnost, mohou zájemci nahlédnout v nové publikaci, představující Strž Čapka s chotí i jejich hosty. Ředitel Čapkova památníku Zdeněk Vacek, jenž je autorem doprovodného textu, upozorňuje také na pozornost věnovanou přátelům slavného páru – z nositelů dodnes všeobecně známých jmen to byli například Ferdinand Peroutka, Adina Mandlová či Hugo Haas. Především je ale důraz kladen na zdejší hostitele. „Kniha plná málo známých černobílých i nově kolorovaných fotografií přibližuje atmosféru oblíbeného domu a zahrady světoznámého spisovatele a jeho manželky Olgy Scheinpflugové,“ připomněl Vacek. „Kniha jistě zaujme stálé návštěvníky, které magická atmosféra Strže přitahuje již více než 60 let; od zpřístupnění areálu veřejnosti. Současně může být i vkusným vánočním dárkem a pozvánkou pro všechny, kteří se na Strž příležitostně vracejí nebo se sem teprve chystají. Potěšit je mohou i stříbrné pamětní medaile či látkové tašky z místní charity s čapkovskou karikaturou,“ představil se Vacek nejen jako čapkolog a muzejník, ale i jako obchodník. Stostránkovou knihu za 180 Kč bude Čapkův památník nabízet od poloviny prosince – a zájemci si ji budou moci také objednat prostřednictví e-mailu pamatnik@capek-strz.cz.

Památník však rozhodně zve k návštěvě, přičemž to platí i pro příští rok. V příštích týdnech dokončí modernizaci stálé expozice, jejíž výtvarné řešení upozorní i na Čapkova staršího bratra Josefa. Místní muzejníci však současně ukážou, že drží krok i s trendy 21. století. Chystají také multifunkční informační kiosek s dotykovým displejem, který nabídne interaktivní hru, kvíz pro dětské návštěvníky, jímž je provede virtuální figurka čapkovského robota. A dokonce bude připravena virtuální prohlídka naskenovaného památníku ve stylu street view. Ta bude dostupná přes web odkudkoli.