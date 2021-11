Zprávu z minulosti otevřel starosta Příbrami Jan Konvalinka. Ve schránce se nacházela listina z 9. dubna 1946, která popisovala osud sochy za druhé světové války. Autorem dokumentu byla Národní správa firmy Bratři Weilové a spol. Uváděla, že socha byla v roce 1943 odstraněna nacisty a do roku 1946 se nacházela mimo Příbram. Socha byla znovu odhalena v květnu 1946.

„Rodina Weilových skončila v koncentračním táboře, protože se jednalo o židovskou rodinu. Proto je v dokumentu podepsán národní správce,“ vysvětlila ředitelka Státního okresního archivu Příbram Věra Smolová s tím, že jelikož se rodina z nacistického tábora nevrátila, musela být na firmu nasazena právě Národní správa.

Tradicí bývá, že se k původní zprávě přidá nová a časová kapsle se ukládá zpět na své místo. To se stane i v tomto případě. „Budou pořízeny kopie, které rozešleme do všech příslušných institucí, aby mohly s touto novou historickou informací pracovat. Originál uložíme do nové schránky a pošleme dále do budoucnosti,“ uvedl po dohodě s historiky starosta.

K původnímu vzkazu přidá nový, který popíše, za jakých okolností musela být socha v roce 2021 znovu sejmuta. „Pravděpodobně necháme veřejnost rozhodnout o tom, jaký další odkaz by se měl do časové kapsle vložit,“ uzavřel Konvalinka.