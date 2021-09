Od 18.9.2021,12:00 hod. do 30.9.2021,12:00 hod. je plánovaná oprava mostního závěru dálničního mostu na D4 ve směru na Příbram v km 24,7 za MÚK EXIT 24 Voznice. Jezdit se bude 1 nebo 2 jízdními pruhy v závislosti na aktuální fázi opravy. https://t.co/bTtTbKCpDm pic.twitter.com/AqPfSM2TUO

Mostní závěr je podle silničářů nutné překrýt v celé šířce mostu. Aby to bylo možné udělat za provozu, musí být překryvný plech rozdělen na části; v každém jízdním pruhu se bude montovat samostatně. Bude mít tloušťku 15 mm a bude upevněn pomocí chemických kotev. V závislosti na postupu prací bude místo průjezdné jedním nebo dvěma pruhy – s omezením rychlosti na 80 km/h.

S omezením provozu na dálnici D4 za exitem 24 Voznice ve směru jízdy na Příbram musí řidiči počítat od sobotního odpoledne až do konce měsíce. Na dálničním kilometru 24,7 začne oprava mostu přes cestu ke mlýnu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.