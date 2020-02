„Ano občas se někdo přijde zeptat. Nějaké zájezdy do Itálie, ale i třeba letní do Chorvatska už lidé zrušili,“ říká Alena Šálová s cestovní kanceláře AŠA. Podle jejích slov v podobných případech jsou právě cestovní kanceláře první, kdo nějakou změnu pocítí. „Ovšem svou vinu na tom nesou i média a způsob, jakým o koronaviru informují a lidé pak panikaří,“ míní Šálová.

Podobná situace je i v dalších cestovních kancelářích v Příbrami. „Záleží na konkrétní destinaci, do které lidé míří. Pokud by v dané lokalitě byl potvrzený výskyt koronaviru, je možné buď zájezd vyměnit, nebo případně vrátit peníze za zrušený zájezd. Ale záleží to na každém konkrétním případě,“ řekla Vladimíra Matysová z cestovní kanceláře Šimako.

Nicméně ani ona nezaznamenala nějaký velký zájem a jedná se jen o jednotlivé případy. Jediné, co se v souvislosti s koronavirem její cestovní kancelář eviduje, tak zatím o něco nižší zájem o letní zájezdy. „Lidé zřejmě vyčkávají, jak se situace bude dál vyvíjet,“ dodala.

Přijímají desítky telefonátů s dotazy ohledně koronaviru

Jedna strana říká, že se to přehání s obavami kolem koronaviru, další zase tvrdí, že se nechce nechat zaskočit a chce maximum informací. Tak by se daly popsat obavy ohledně tohoto onemocnění. Lidé kromě obchodů vzali téměř útokem také informační linku hygieniků.



„Přijímáme až desítky telefonátů a e-mailů denně, každému tazateli se věnujeme a upozorňujeme také, že informace jsou přehledně k dispozici také na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotnického ústavu a krajských hygienických stanic,“ uvedla pro Deník Dana Šalamunová, mluvčí středočeské krajské hygienické stanice.