Dobříšská sbírka je vyhlášena pouze do pátku 20. září do 15 hodin. "Potřebné věci můžete přinést na Sociální odbor MěÚ Dobříš na Mírovém náměstí," informuje město na svých webových stránkách. Věci lze přinést ve středu do 17 hodin, ve čtvrtek od 7.30 do 15 hodin a v pátek od 7.30 do 14.30 hodin.

V současné chvíli dle aktuálního sdělení je zapotřebí zejména: • trvanlivé potraviny (konzervy, paštiky, instantní polévky a kaše, přesnídávky v podobě kapsiček, čaj, káva, cukr, sušenky, oplatky) • dětské pleny • základní hygiena (sprchové gely, šampóny, pasty, kartáčky) • úklidové/čistící prostředky (především SAVO, jar, přípravky proti plísním – ve spreji, prášky na praní, hadry, rukavice) • nářadí: lopaty, košťata, holínky, kolečka

V Rožmitále pod Třemšínem mohou zájemci darovat potraviny lidem zasaženým povodněmi, a to do 20. září vždy od 12 do 18 hodin. Sběrným místem je Zmrzlina z Rožmíku, která sídlí na Náměstí 58.

"Všechny vybrané potraviny budou převezeny do potravinové banky v Praze a přímo do Jeseníku. Vybírají se pouze konzervy s hotovým jídlem, instantní jídlo určené k zalití horkou vodou, čistící a dezinfekční prostředky (Savo, rukavice XL apod.), dále sladké i slané balené pečivo, dětská výživa a kojenecké potřeby (přesnídávky celá balení, kaše). Prosíme, nenoste oblečení, ložní prádlo apod," apeluje město na svých webových stránkách.

Sbírku trvanlivých potravin pro obce zasažené povodněmi na Jesenicku vyhlásil také Kamýk nad Vltavou. Zájemci mohou potřebné potraviny nosit do čtvrtka 19. září do 11 hodin do přízemí místního obecního úřadu.