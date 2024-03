/FOTOGALERIE/ Dámské, pánské i dětské oblečení, ale i boty, knihy nebo třeba hračky. To vše lze koupit v charitativním obchůdku, který zákazníci najdou v Pražské ulici v Příbrami. Nákupem v tomto obchůdku se nejenom hezky oblečete, ale navíc podpoříte dobrou věc. Obchod totiž provozuje místní Dobrovolnické centrum ADRA Příbram v rámci veřejné sbírky. Novinkou bude sociální šatník.

Veškerý výtěžek z prodeje v obchodě jde na činnost dobrovolnického centra ADRA Příbram, které pomáhá všem, na než se zapomíná: osamoceným seniorům, lidem s mentálním nebo fyzickým postižením a dětem, které mají problémy ve škole nebo mají problémy se začleněním se do kolektivu.

Jak obchod funguje, vysvětlila Eva Holíková, koordinátorka pro komunikaci s dárci a veřejností. "ADRA obchod funguje formou dvojího daru. Zaprvé, vy darujete věci do obchůdku, například oblečení, věci do domácností, obuv nebo hračky. Zadruhé - kdokoliv, kdo přijde do obchůdku a si něco vybere, dá nám za to finanční dar, který putuje na pomoc seniorům, zdravotně postiženým a dětem," řekla Holíková.

Lidé přináší věci, pro které už nenajdou další využití. "Často se jedná o zboží, které již bylo používáno. Každý kousek na prodej prochází kontrolou, v obchodě se nenabízí nic rozbitého nebo jakkoliv poškozeného, co by nemohlo sloužit svému záměru. Mnohdy zde najdete i věci, které jsou zcela nové, ještě originálně zabalené," doplnila koordinátorka s tím, že nejčastěji se jedná o oblečení, boty, batohy, věci do domácnosti, knihy či hračky.

Sledovat, jaké nové zboží se aktuálně přidává od obchodu, lze ve facebookové skupině ADRA obchůdek Příbram.

Peníze na učební pomůcky i provoz centra

U všech nabízených věcí je uvedena minimální částka. "Při nákupu je pouze na zákazníkovi, pokud bude chtít zaplatit více nebo třeba celkovou částku za nákup zaokrouhlí na kulatou sumu," řekla Eva Holíková a znovu zdůraznila, že nákupem lidé přispívají na cokoliv, co se v příbramském centru organizace ADRA dělá.

"Zapojení lidé vykonávají všechny činnosti zcela dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Pro realizaci projektů je však potřeba často více než lidský faktor – třeba učební pomůcky, materiál na výrobu, pojištění dobrovolníků a také peníze na samotný provoz centra. Nákupem v obchodě se stáváte majitelem věci, která vám dále poslouží, ale zároveň podporovatelem všech, kteří v dobrovolnickém centru pracují," vyjádřila se.

Lákadlem obchodu je dubnová akce 2+1 zdarma. “Od 1. dubna se navíc mohou zákazníci těšit na oblíbenou jarní akci 2+1 zdarma. To znamená, že si vyberete v obchodě tři věci, zaplatíte jen za dvě a třetí, nejlevnější z těch tří, si odnesete zdarma. Akce potrvá až do 12. dubna,” zdůraznila vedoucí ADRA obchodu a vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Příbram Anna Simaková.

Sociální šatník

Velkou novinkou, kterou ADRA pro Příbram chystá, je sociální šatník, kde si budou moci maminky vyzvednout za minimální poplatek oblečení po balíkách. V balíku vždy najde kompletní výbavu pro dítě podle pohlaví a věku. V sociálním šatníku ale budete mít možnost si vybrat oblečení i pro dospělé.

Sociální šatník bude otevřen od 1. dubna každé pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hodin v dřevěném stánku před Dobrovolnickým centrem ADRA Příbram vedle autobusového nádraží na ulici Československé armády.

Jak můžete Dobrovolnickým centrem ADRA Příbram ještě podpořit?

Můžete pomoci i tím, že darujete věci do obchůdku. Tak pomůžete nám, a my pak díky vám můžeme pomáhat dál. Až budete vyklízet třeba šatník nebo půdu, vzpomeňte si na tento charitativní obchod. Aktuálně přijímáme jarní a letní oblečení, ale můžete darovat i třeba nádobí, boty, knihy vydané po roce 1990 nebo třeba kabelky a další.

Věci by měly být zachovalé, nesmí být špinavé ani jinak významně poškozené. V případě zájmu o darování se ozvěte na e-mail adra.pribram@adra.cz.