Ceny pokojů budou různé dle počtu ubytovaných osob, vybavení a komfortu konkrétních apartmánů. Rekonstrukce chaty Granit by podle harmonogramu měla být dokončena během druhé poloviny listopadu. Následovat bude instalace mobiliáře, dovybavení pokojů a zkušební provoz.

Od října by měli zájemci dostat možnost zamluvit si ubytování na chatě on-line. Rezervační systém bude součástí webových stránek chaty , kde lze v současné době nalézt kromě základních informací o chatě také informace o vývoji rekonstrukce, přidávány jsou také aktuální fotografie. „Na rezervačním systému se již nyní pracuje a bude spuštěn v průběhu října. Ještě než budou pokoje hotové a nafocené, najdou zájemci o ubytování v systému vždy popis konkrétního pokoje, soupis vybavení, počet lůžek nebo ceník,“ řekl Slaba.

V současné době probíhají na chatě Granit, kterou turisté najdou na Zadově, práce na rozvodech elektřiny, vodovodu či kanalizaci. Postupně jednotlivé místnosti chaty začínají dostávat své jasné rysy, kdy například v přízemí budovy probíhají již práce na štuku. V následujících týdnech by mělo dojít k pracím, které jsou vizuálně nejznatelnější. Jedná se především o pokládku podlah, obložení stěn a výmalbu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.