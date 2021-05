Ačkoliv je SZM na začátek opravy připraveno, rozhodující slovo bude mít až během června rada města. „V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Ze soutěže vzejde nějaká částka, která pak půjde ke schválení městu,“ upřesnil ředitel SZM Jan Slaba.

V chatě Granit by v případě, že by rada na rekonstrukci kývla, mohly vzniknout nové apartmány. „Dále se tam bude rozšiřovat sociální zařízení. Jsou v plánu i věci na doplnění aktivit, jako například dětský koutek nebo gril u terasy,“ dodala mluvčí SZM Miroslava Poláková s tím, že je důležité, aby SZM začalo s rekonstrukcí co nejrychleji a v období, kdy by pro chatu nebylo tolik závažné její uzavření. Za příznivých okolností by opravy mohly skončit už v listopadu.

Plánování rekonstrukce nezkomplikovala ani pandemie. Na druhou stranu ale SZM prý ani nepomohla. „Komunikovali jsme většinou přes e-mail. Všichni ale spolupracovali dobře, takže to mohlo pokračovat bez nějakých větších průtahů,“ popsala Poláková.

Rekreační středisko ovšem při pandemii utrpělo finančně. Kvůli vládním opatřením se v něm nemohli ubytovat hosté, a tak nemělo žádné příjmy.

SZM také musí zrušit rezervace k ubytování v období mezi 1. červencem a 30. zářím. Zákazníci ale pak budou mít možnost využít vouchery na slevu ve výši 25 procent na ubytování v chatě po rekonstrukci, nebo slevu 10 procent na ubytování v hotelu Zadov.

Vzhledem k navýšení komfortu v chatě ovšem SZM plánuje zvýšit ceny za ubytování. Osoba by za jednu noc s tím, že by v pokoji byli ubytováni dva a více lidí, zaplatila mezi 350 a 450 korunami, a to před slevou a bez horského poplatku. Částka se bude lišit i v závislosti na tom, jestli je zrovna sezona. Skupiny zůstanou nadále cenově zvýhodněné.

Chata Granit má nyní nově web www.chatagranit.cz. V dobách, kdy ji mělo ve správě město, si lidé její oficiální stránky mohli dohledat jen na webu www.pribram.eu.