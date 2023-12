Jaké jsou povinnosti chodců, připomíná preventistka příbramské policie Monika Schindlová:

Je-li na silnici vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, je chodec povinen je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny do 50 metrů. Chodci se před vstupem na vozovku musí přesvědčit, zda ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, to znamená, že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozem.

Neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech! Chodci při přecházení musí sledovat provoz, všímat si i ostatních jízdních pruhů. Dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a musí dávat přednost tramvajím.

Motoristé se musí neustále plně věnovat řízení a sledovat situaci v provozu, chodníky jsou částí komunikace, a proto by měli řidiči sledovat i chování chodců na chodníku.

Řidiči musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit. Proto se musí přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohli auto zastavit. Sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem, tak pak mají učit totéž řidiči dalších vozů.

Na přechodech pro chodce a bezprostředně před nimi se nesmí předjíždět. Motoristé také nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočují.