Děti ve věku od 3 do 10 let byly testovány pomocí šetrných a bezpečných samoodběrových souprav, které se nejvíce osvědčily v pilotním testování dětí z 1. a 2. tříd ve dvou středočeských školách. PCR testy od firmy GeneSpector, společnosti založené Univerzitou Karlovou v Praze, jsou až o několik řádů citlivější než antigenní testy a dokáží odhalit i slabé virové nálože při začínající infekci několik dní před příznaky. Jejich vyhodnocení probíhá v laboratořích Spadia LAB.

Výhodou je i skutečně neinvazivní postup samotného testování. I proto souhlasili s testováním svých dětí všichni rodiče z této určené školy. Výsledky se pak děti i rodiče dozvědí v pátek. „Původně jeden rodič dvou dětí s testováním nesouhlasil, ale následně si to rozmyslel. Testy z nosu ale rodiče nechtěli. V dotazníkovém šetření se jen dva rodiče z celkového počtu vyjádřili kladně,“ řekla ředitelka 2. ZŠ Dobříš Bohumila Pallagyová.

Děti nesmějí půl hodiny před testováním jíst a pít. Po dobu maximálně dvou minut pocucají v ústech tampón, který pak vyplivnou do plastové zkumavky. Větší děti zvládnou tento proces úplně samy, na menší pak pedagogové dohlížejí a pomáhají jim. Na odběrovou sadu i předem vytištěný seznam se nalepí čárový kód jednotlivých vzorků, které putují k vyhodnocení do laboratoře.

A jak vnímaly testování samotné děti? „Nebylo to moc dobrý, chutnalo to jako polystyren,“ mínil devítiletý Péťa. „Bylo to dobrý a nemělo to žádnou chuť,“ popisoval své dojmy pětiletý Adrian, jehož maminka pracuje v prádelně nemocnice. „Mně to chutnalo, jako když minutu cucám vodu z bazénu,“ dodal šestiletý Tomášek.

„Nemělo to skoro žádnou chuť. Jsem hodně zvědavá, jestli budu pozitivní, nebo negativní. Kdybych covid měla, musela bych zůstat doma. Chodím do školy ráda. Jsem ráda, že tu mám aspoň nějaké kamarády a můžu je vidět naživo,“ řekla po testování devítiletá Klárka.

Děti test zvládly na jedničku, ale stejně jako sedmiletá dvojčata Gaia a Eva, jejichž maminka i babička pracují jako doktorky, se shodují, že na příští kolo se příliš netěší.

Předurčených škol je ve Středočeském kraji 87. Minulý týden je navštěvovalo 800 dětí, tento týden už přibližně 1650 dětí ve věku 2 roky až 10 let. Testovalo se v 75 z nich. Za týden se bude testování opakovat, další termíny budou řešeny operativně.