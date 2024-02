Na jaře se začnou mimo jiné modernizovat již zprovozněné úseky, které bezprostředně navazují na nově budovanou část. Konkrétně se jedná o úseky Nová Hospoda – Krašovice s délkou 3,5 km a Skalka – Háje s délkou 4,8 km. V těchto místech je třeba v jarních měsících počítat s dopravním omezením. Jak vysvětlila mluvčí Via Salis Daniela Pedret, bude se tu pokládat nová vozovka. „Po dobu výměny asfaltu bude vždy provoz sveden do jedné části dálnice,“ zmínila.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis, za kterým stojí francouzské společnosti VINCI Highways a Merdidam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Všechny stavební práce provádějí společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS pod vedením její společnosti DIVia stavební.