Co někdo nechce, může jinému pomoci

Dobříš - V Dobříši spouští projekt, při kterém lidé mohou donést věci, které už nepotřebují, aby je mohl zdarma využít někdo jiný. Nosit věci je možné na sběrné místo ve společnosti Dokas Dobříš. Důvodem je nové využití věcí, které mohou ještě dále sloužit a tím šetřit životní prostředí a také pomoci těm, kteří na nákup nových věcí nemají prostředky.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jan Karásek

Přinést obyvatelé mohou věci, které jsou v pořádku, funkční a nepotřebují opravu, jako například talíře, hrnky, příbory, nože, mísy, džbány, konvice, hrnce, pánve a podobné. Další možností je sportovní a dětské vybavení jako kola, lyže, kočárky, vozíky a brusle. Také lze odevzdat interiérové vybavení a řemeslné nástroje a nářadí. Po předchozí domluvě mohou obyvatelé přivážet i rozměrnější věci. Nebude možné odevzdávat věci, které mají na území Dobříše svůj vlastní systém pro další využití jako textilie, knihy, časopisy, elektrospotřebiče a oblečení.



Projekt začal ve středu 15. listopadu a po dvaceti hodinách jeho fungování již jsou vidět výsledky. Ve vyhrazených prostorách se již nashromáždil nábytek jako nábytková stěna a stolky. Pavel Bodor, správce Kopáčkova dvora, který se k akci za Dokas Dobříš vyjádřil, byl úspěšným startem potěšen: "Funguje to úžasně. Zdá se to jako ideální sestava, když projekt funguje vedle sběrného dvora, když tam bude nějaká věc ležet déle, případně se tam rovnou může zlikvidovat. Lidé to sem vozí jako odpad a pak zjistí, že se to dá ještě využít a někomu to pomůže."