Do cvičení se zapojili hasiči z HZS Příbram, dále jednotka sboru dobrovolných hasičů Příbram – Březové Hory, příbramská zdravotnická záchranná služba a policisté z příbramského územního odboru. „Cílem bylo procvičit součinnost mezi jednotlivými složkami při zásahu u dopravní nehody s velkým počtem zraněných. Navíc se naše jednotky musely vypořádat i s přítomností nebezpečné látky,“ upřesnil ředitele příbramských hasičů Tomáš Horvát.

Cvičení začalo ve čtvrtek v 9 hodin ráno. Operační středisko všem záchranným složkám událost nahlásilo a jako první na místo přispěchala rychlá policejní sledka. Posádka neváhala a dala se rychle do vyprošťování zraněných osob. Někteří byli v bezvědomí, jiní v bolestech a šoku. Spousta z nich byla navíc popálena agresivní chemikálií na hubení kůrovce.

Zdroj: Radek R. Kaša

Jako druzí byli na místě zdravotníci. Krátce za nimi se objevili i první vozy hasičů.

„Velitel zásahu po příjezdu zajistil organizaci zákroku a nechal zřídit několik úseků se specifickými úkoly. Jedním bylo samotné místo dopravní nehody, kde byly zraněné a zaklíněné osoby. Zde prováděly jednotky požární ochrany technický zásah související s vyproštěním osob a dále transport na třídící stanoviště zdravotnické záchranné služby. Odtud si zdravotníci řídili transport zraněných,“ popsal dále Horvát.

Pomohl i dron

Třetím úsekem pak byl samotný nákladní automobil, ze kterého unikala nebezpečná látka, a to včetně nebezpečné zóny, nástupního a dekontaminačního prostoru pro zasahující hasiče.

Zatímco probíhala záchrana zraněných, policisté se vydali do okolních lesů pátrat po uprchlém řidiči. K jeho nalezení jim pomohl i policejní dron. To už ale hasiči provedli přečerpání nebezpečné látky do přistavených nádob, aby se zabránilo dalšímu ohrožení životního prostředí.

Celé cvičení pozorovali rozhodčí. Hodnotili provedení zásahu jak z pohledu technického provedení, tak i zvolené taktiky. „Právě správně zvolená taktika a nasazení potřebného množství sil a prostředků je při reálných mimořádných událostech rozhodující, protože určuje rychlost a efektivitu. Ta samozřejmě přímo souvisí se výší vzniklých škod nejen na zdraví, ale také na majetku a životním prostředí,“ doplnil ředitel.